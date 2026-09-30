George Russell Pangkas Jarak Kejuaraan dengan Kimi Antonelli Usai Taklukkan F1 Baku 2026

Max Verstappen, George Russell dan Isack Hadjar (Bein Sports)
JawaPos.com – George Russell meraih kemenangan ketiganya pada Formula 1 musim 2026 setelah menaklukkan Grand Prix Azerbaijan di Sirkuit Kota Baku.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Pembalap Mercedes tersebut memanfaatkan pole position dan memimpin balapan sejak awal hingga finis, meskipun dua periode Safety Car membuat persaingan kembali ketat.
Max Verstappen memberikan tekanan hingga lap terakhir, tetapi Russell mampu mempertahankan posisi pertama dengan keunggulan hanya 0,196 detik.
Isack Hadjar melengkapi podium dengan finis di posisi ketiga, sedangkan Kimi Antonelli menunjukkan perjuangan impresif setelah memulai balapan dari posisi ke-16 akibat kecelakaan pada sesi kualifikasi.
Pembalap Mercedes itu berhasil naik hingga posisi kelima dan tetap memimpin klasemen kejuaraan dengan 302 poin.
Hasil tersebut membuat Russell memangkas jarak menjadi 66 poin dengan mengoleksi 236 poin, sementara Lewis Hamilton berada di posisi ketiga dengan 199 poin.
Kemenangan di Baku menjadi kemenangan kedelapan Russell sepanjang kariernya di Formula 1 sekaligus menghidupkan kembali persaingannya dengan Antonelli dalam perebutan gelar juara musim 2026.
Russell kini berada di posisi kedua klasemen dan terus memberikan tekanan kepada rekan setimnya setelah kembali meraih kemenangan sejak Grand Prix Austria.
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