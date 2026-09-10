George Russell Tak Terpengaruh Cemoohan Tifosi Usai Raih Podium Kedua pada F1 Monza Italia 2026

JawaPos.com – George Russell menanggapi santai cemoohan yang diterimanya saat naik podium Formula 1 setelah Grand Prix Italia di Monza.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (9/9), Pembalap Mercedes tersebut finis di posisi kedua setelah dikalahkan rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, yang meraih kemenangan setelah memulai balapan dari posisi ke-19.

Russell mengaku tidak terlalu terpengaruh oleh reaksi penonton Italia dan menilai cemoohan merupakan hal yang wajar ketika seorang pembalap bertanding di negara asal pembalap lain.

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Russell mengatakan dirinya hanya tersenyum sinis ketika mendengar cemoohan dari para Tifosi saat menerima trofi sebagai pembalap kedua.

Russell juga menunjukkan sikap sportif dengan langsung memberikan ucapan selamat kepada Antonelli atas kemenangan luar biasa yang diraih pembalap Italia tersebut.

Russell mengakui dirinya mengalami kesulitan dengan ban sepanjang balapan dan berharap dapat meraih kemenangan setelah sejumlah hasil positif sejak jeda musim panas.

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Hasil di Monza membuat Russell kini tertinggal 66 poin dari Antonelli dengan 10 balapan tersisa pada musim Formula 1.

Persaingan keduanya semakin menarik setelah Antonelli mampu bangkit dari posisi ke-19 dan menyalip Russell tiga lap sebelum finis untuk mengamankan kemenangan.