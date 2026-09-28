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Senin, 28 September 2026 | 14.47 WIB

George Russell Raih Grand Slam Pertama di F1, Pangkas Jarak dengan Kimi Antonelli

George Russell memenangkan GP Azerbaijan 2026 dengan grand slam pertama dalam karier F1. Pembalap Mercedes memangkas jarak dengan Kimi Antonelli. (Crash) - Image

George Russell memenangkan GP Azerbaijan 2026 dengan grand slam pertama dalam karier F1. Pembalap Mercedes memangkas jarak dengan Kimi Antonelli. (Crash)

JawaPos.com – George Russell berhasil memenangkan Grand Prix Azerbaijan, Sabtu (26/9), dengan meyakinkan. Pembalap Mercedes itu meraih grand slam pertamanya sepanjang karier Formula 1 dengan menyapu bersih empat catatan utama sepanjang akhir pekan di Sirkuit Baku.

Setelah merebut pole position Jumat (25/9), Russell kemudian memimpin seluruh lap, memenangkan balapan, dan mencatat fastest lap. Pembalap 28 tahun itu pun melanjutkan performa positif setelah jeda tengah musim. Dalam empat balapan terakhir, dia sudah tiga kali naik podium dan tiga kali start dari barisan depan.

Kemenangan di Baku juga membuat Russell memangkas selisih dari Kimi Antonelli yang berada di puncak klasemen, yakni dari 81 poin menjadi 66 poin.

“Setiap balapan sejak jeda terasa semakin kuat dan saya merasa semakin menjadi diri saya sendiri,” ujar Russell dalam konferensi pers seusai balapan dikutip dari laman resmi FIA.

Mulai Beradaptasi

Menurut Russell, penyesuaian gaya membalap menjadi salah satu kunci kebangkitan. Dia dan tim insinyur telah berusaha keras untuk mengatasi berbagai kendala.

“Terutama gaya membalap saya agar menyatu dengan karakter mobil baru ini,” kata Russell. “Di F1, kami tidak punya kemewahan waktu untuk berlatih, jadi rasa percaya diri itu kembali dengan sendirinya.”

Kecepatan Russell di Baku juga diakui Max Verstappen. Pembalap Red Bull itu finis sebagai runner-up setelah memulai balapan dari posisi kedelapan. Dia menilai posisi start yang lebih baik tidak akan banyak mengubah hasil.

“Jika saya start di posisi kedua, saya akan berada di belakangnya, dan dengan kecepatan George, akan sangat sulit untuk menyalip. Kami mungkin akan menjalani balapan yang sama, hanya saja saling menekan,” kata Verstappen dikutip dari Motorsport.

Norris Minta Colapinto Dihukum

Sementara itu, pembalap McLaren Lando Norris meminta FIA menjatuhkan larangan tampil satu balapan kepada Franco Colapinto. Itu setelah pembalap Alpine tersebut menabrak Pierre Gasly hingga keduanya tersingkir. Norris ikut menjadi korban insiden tersebut.

“Saya belum melihat tayangannya, tetapi kalau Anda menyebabkan kecelakaan dalam sebuah restart seperti ini, setidaknya harus mendapat larangan satu balapan,” kata Norris kepada Sky Sports. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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