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Risma Azzah Fatin
Rabu, 23 September 2026 | 03.24 WIB

Marc Marquez Beri Sinyal Persaingan Perebutan Gelar MotoGP kepada Pedro Acosta

Marc Marquez (Crash) - Image

Marc Marquez (Crash)

JawaPos.com – Marc Marquez memperingatkan bahwa Pedro Acosta masih berpeluang memperebutkan gelar juara MotoGP setelah tampil kuat pada sesi latihan Grand Prix Austria.

Dilansir dari laman Crash pada Selasa (22/9), Marquez saat ini memimpin klasemen kejuaraan dengan 274 poin setelah meraih kemenangan pada Grand Prix San Marino.

Sementara itu, Acosta memimpin kedua sesi latihan di Red Bull Ring dan menunjukkan kecepatan yang membuatnya menjadi salah satu pembalap terkuat pada awal akhir pekan.

Marquez menilai Acosta tidak boleh dikesampingkan karena masih terdapat delapan balapan dan selisihnya hanya 65 poin.

Marquez mengatakan situasi tersebut masih memungkinkan Acosta mengejar persaingan gelar, mengingat dirinya pernah tertinggal 100 poin tujuh balapan sebelumnya.

Pembalap Ducati itu juga mengakui kecepatan Acosta di Austria sudah diperkirakan karena KTM memiliki catatan kuat di sirkuit tersebut. Menurut Marquez, Acosta mampu memberikan tambahan performa bagi KTM setelah sebelumnya tampil cepat di berbagai lintasan.

Meski demikian, Marquez yang berada di posisi keempat pada sesi latihan mengaku belum siap untuk langsung bersaing memperebutkan kemenangan.

Marquez menilai timnya telah mengalami peningkatan dari sesi latihan pertama hingga sesi praktik dengan terus memperbaiki pengaturan dan cara mengendarai motor.

Perubahan konstruksi ban belakang Michelin membuat karakter motor Ducati berbeda, sehingga Marquez masih perlu menyesuaikan setelan dan gaya berkendaranya.

Marquez merasa lebih nyaman menggunakan ban bekas, tetapi masih kesulitan meningkatkan catatan waktu saat melakukan serangan waktu.

Editor: Hanny Suwindari
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