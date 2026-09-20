Jorge Martin Curi Pole MotoGP Austria 2026, Unggul 0,015 Detik dari Marc Marquez

Jorge Martin merebut pole MotoGP Austria 2026 setelah mengalahkan Marc Marquez dengan selisih 0,015 detik di Sirkuit Red Bull Ring. (Instagram @89jorgemartin)
JawaPos.com - Jorge Martin merebut pole position MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, Sabtu (19/9). Pembalap Aprilia tersebut mencatat waktu 1 menit 27,917 detik.
Dia mengalahkan Marc Marquez dengan selisih hanya 0,015 detik dalam sesi kualifikasi.
Hasil tersebut menjadi pole ketiga Martin musim ini. Dia mendapatkannya setelah memutuskan untuk melaju sendiri saat percobaan terakhir.
Sebelumnya, dia berada di belakang Marc. Namun, situasi tersebut membuatnya merasa tidak bisa berkendara sesuai gaya yang diinginkan.
“Saya memberikan yang terbaik dan memacu motor sekuat tenaga. Semuanya berjalan sesuai rencana, meski saya tetap berada di batas maksimal,” kata Martin saat wawancara di parc ferme.
Keputusan tersebut membuahkan hasil. Martin menjadi yang tercepat setelah memasang ban baru untuk run terakhir. Dia bahkan masih mampu memperbaiki catatan pada lap berikutnya. Martin pun senang dengan hasil itu.
“Sepertinya kami membuat langkah besar dibanding kemarin. Kemarin sebenarnya sudah cukup cepat, tetapi kualifikasi biasanya menjadi salah satu titik lemah kami. Jadi, hasil ini terasa luar biasa,” tutur juara dunia MotoGP 2024 itu.
Sementara itu, Marc cukup puas dengan posisi kedua. Sama seperti Martin, Marc juga menilai motornya mengalami peningkatan dibanding saat sesi practice Jumat (18/9).
“Kemarin (Jumat) kami sangat kesulitan saat time attack. Jadi, hari ini kami berhasil berbenah. Kemarin, saya rasa akan sulit berada di baris depan, tetapi sekarang kami ada di sana.”
Sedangkan, Pedro Acosta berhasil menempatkan KTM di posisi ketiga, sekaligus berada di barisan terdepan di balapan kandang timnya.
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