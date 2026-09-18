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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 19 September 2026 | 06.08 WIB

Jorge Martin Nilai Persaingannya dengan Marc Marquez di Puncak Klasemen MotoGP 'Tak Masuk Akal'

Marc Marquez dan Jorge Martin (Crash) - Image

Marc Marquez dan Jorge Martin (Crash)

JawaPos.com – Jorge Martin dari tim Aprilia mengatakan bahwa rasanya “tak masuk akal” melihat dirinya memiliki jumlah poin yang sama dengan Marc Marquez di klasemen MotoGP menjelang Grand Prix Austria.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (18/9), Keduanya kini sama-sama mengoleksi 274 poin setelah Marc Marquez memimpin klasemen untuk pertama kalinya musim ini seusai meraih kemenangan kelimanya di Grand Prix San Marino.

Martin berada di posisi kedua secara resmi berdasarkan perhitungan hasil, meski memiliki jumlah poin yang identik dengan juara dunia tujuh kali tersebut.

Martin mengaku senang dapat berada dalam persaingan tersebut dan menikmati pertarungannya dengan Marc Marquez pada balapan sebelumnya.

Martin menilai kemampuannya untuk tetap bersama Marc Marquez dan melakukan aksi salip-menyalip selama 11 lap menjadi salah satu hal positif dari akhir pekan di Misano.

Pembalap Aprilia itu berharap dapat kembali menemukan kecepatan serta kondisi fisik yang cukup baik untuk bersaing dengan Marc Marquez hingga akhir balapan di Austria.

Martin sebelumnya mengalami masalah kram lengan di Misano yang memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan dirinya menjalani operasi setelah Grand Prix Austria.

Namun, Martin mengatakan kondisi lengannya telah pulih dengan cukup baik dan tidak menganggap Sirkuit Red Bull Ring sebagai trek yang paling sulit secara fisik.

Martin juga memiliki kenangan positif di Austria setelah meraih kemenangan MotoGP pertamanya pada 2021 dan finis kedua dalam dua balapan pada kunjungan terakhirnya ke sirkuit tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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