600 Pelari Ikut Deloitte Runify 2026, Rp 170 Juta Digalang untuk Pendidikan dan Lingkungan

JawaPos.com – Lebih dari 600 karyawan, klien, mitra, dan komunitas mengikuti Deloitte Runify 2026 di Plaza Sudirman, Gelora Bung Karno, Minggu (31/8).

Mengusung rute 5 km dan 10 km, kegiatan tersebut berhasil menggalang dana lebih dari Rp 170 juta.

Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk mendukung program pendidikan bagi pelajar dari kelompok masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini menjadi bagian dari Impact Month 2026 dan inisiatif global Deloitte WorldClass yang berfokus pada perluasan akses pendidikan dan pengembangan keterampilan.

“Setiap peserta telah berkontribusi pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar lari. Bersama-sama kami membantu memperluas akses pendidikan bagi generasi muda sekaligus membuka jalan menuju peluang di masa depan,” kata Brian Indradjaja, Indonesia Leader sekaligus Presiden Direktur PT Deloitte Konsultan Indonesia.

Selain penggalangan dana, Deloitte Runify 2026 juga membawa pesan keberlanjutan melalui inisiatif WorldClimate. Deloitte bekerja sama dengan Jejakin untuk menghitung jejak karbon dari aktivitas peserta, transportasi, dan operasional acara, yang kemudian dikompensasi melalui penanaman mangrove.

Upaya pengurangan limbah juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Olah Plastic. Limbah plastik dan elektronik diolah kembali menjadi berbagai elemen acara, termasuk medali finisher dan instalasi seni. Sebanyak 50 karyawan juga mengikuti workshop upcycling dengan memanfaatkan keyboard bekas menjadi produk baru.

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“Keberlanjutan menjadi bermakna ketika diwujudkan dari niat menjadi tindakan. Dengan memberi kehidupan kedua bagi keyboard, plastik, dan e-waste, kami mendorong konsumsi bertanggung jawab dan ekonomi sirkular,” ujar Balim, Growth Leader Deloitte Indonesia.