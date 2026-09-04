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Dinarsa Kurniawan
Jumat, 4 September 2026 | 22.28 WIB

2.120 Anak Tangga Menanti, Geely Jakarta Vertical Run 2026 Tantang Pelari Taklukkan 75 Lantai

Konferensi pers Geely Jakarta Vertical Run 2026 digelar di Gedung Dispora DKI Jakarta pada Kamis (3/9). (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Jakarta bakal punya tantangan lari vertikal yang berbeda dari lomba lari jalan raya. Geely Jakarta Vertical Run 2026 akan mengajak ratusan pelari menaklukkan sekitar 2.120 anak tangga di Autograph Tower, Thamrin Nine, Jakarta Pusat.

Ajang tower running bertaraf internasional itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 15 November 2026. Ketua Umum Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) DKI Jakarta Eko Putro Hadi Prasetyo mengatakan kompetisi tersebut menawarkan pengalaman olahraga urban yang berbeda.

“Kami percaya olahraga urban seperti ini akan memberikan tantangan dan sensasi yang berbeda,” ujar Eko dalam jumpa pers, di Gedung Dispora DKI Jakarta, Kamis (3/9).

Para pelari akan berlari secara vertikal hingga setinggi 75 lantai. Mereka harus menaklukkan sekitar 2.120 anak tangga di gedung setinggi 385 meter tersebut.

Autograph Tower merupakan bagian dari kompleks Thamrin Nine. Gedung 106 lantai itu tercatat sebagai gedung tertinggi di Jakarta dan salah satu gedung tertinggi di belahan bumi selatan.

Meski bangunan memiliki 106 lantai, lintasan Jakarta Vertical Run 2026 ditetapkan hingga lantai 75. Tantangan tersebut tetap membutuhkan kemampuan fisik dan mental karena peserta harus menjaga ritme serta mengatur tenaga saat menapaki ribuan anak tangga.

“Kami berharap persaingan antarpeserta akan menarik,” kata Eko.

Lomba akan dimulai sejak pukul 04.30 WIB. Waktu start tersebut memberikan peluang bagi pelari tercepat untuk mencapai puncak lintasan saat matahari mulai terbit dan menyaksikan lanskap Jakarta dari ketinggian.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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