Garmin Run Indonesia 2026 Satukan 8.000 Pelari, Rayakan Semangat From Zero to Hero

Sekitar 8.000 pelari dari berbagai kalangan mengikuti Garmin Run Marathon Series. (Istimewa)
JawaPos.com - Garmin Indonesia kembali menghadirkan Garmin Run sebagai ruang bagi masyarakat untuk menikmati olahraga sekaligus merayakan setiap perjalanan dalam berlari.
Tahun ini, lomba diikuti sekitar 8.000 pelari dari berbagai kalangan.
Mengusung tema besar From Zero to Hero, ajang yang kini resmi naik tingkat menjadi bagian dari panggung global Garmin Run Marathon Series di sepanjang rute 5K, 10K, maupun Half-Marathon.
”Garmin Run kami hadirkan sebagai ruang bertumbuh bagi komunitas lari di Indonesia. Filosofi running science, kami ingin setiap pelari dari beragam latar belakang dan levelnya bisa berolahraga dengan rasa aman,” ujar Rian Krisna, Marketing Communications Manager Garmin Indonesia.
Garmin Run 2026 juga diperluas melalui kolaborasi dengan Bank Saqu sebagai Official Banking Partner.
”Kami melihat olahraga bukan hanya tentang race, tetapi tentang kebiasaan yang dibangun secara konsisten. Karena itu, bersama Garmin Indonesia, Bank Saqu ingin mendukung perjalanan tersebut dengan memberikan kemudahan," ujar ujar Leka Madiadipoera, Plt. Presiden Direktur Bank Saqu.
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"Harapannya, manfaat kolaborasi ini dapat terus dirasakan dalam keseharian, bahkan setelah Garmin Run 2026 selesai,” ujar Leka Madiadipoera.
Semangat sustainability menjadi bagian penting dari penyelenggaraan Garmin Run 2026. Untuk memperkuat upaya tersebut, Garmin menggandeng Matters Project sebagai Official Sustainability Partner menghadirkan berbagai edukasi dan aktivitas yang mendorong peserta untuk lebih peduli terhadap lingkungan.
”Perubahan terhadap lingkungan tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Justru melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan bersama dan secara konsisten, dampaknya dapat menjadi lebih berarti dan diterapkan dalam keseharian,” ujar Rony Rahardian, Co-Founder Matters Project.
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