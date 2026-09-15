5.000 Pelari Bawa Pulang 50 Kg Goodie Bag Alfamart Run 2026

JawaPos.com - 5.000 pelari mendapatkan tiket Alfamart Run 2026. Tahun ini, peserta akan membawa pulang goodie bag dengan bobot mencapai sekitar 50 kilogram berisi beragam produk kebutuhan sehari-hari.

Goodie bag tersebut menjadi salah satu hal yang menarik perhatian dalam penyelenggaraan Alfamart Run 2026 yang memasuki tahun kelima.

Tiket gelaran lari yang akan berlangsung pada Minggu (18/10) di Plaza Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, telah habis terjual.

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Dengan biaya pendaftaran Rp 600.000, peserta tidak hanya mendapatkan kesempatan mengikuti kategori lari 5 kilometer (5K) dan 10 kilometer (10K), tetapi juga memperoleh jersey, medal, asuransi perlindungan diri dari kecelakaan yang berlaku pada hari pelaksanaan.

Marketing Director Alfamart Ryan Alfons Kaloh mengatakan, goodie bag menjadi salah satu bentuk apresiasi Alfamart kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam Alfamart Run.

“Peserta Alfamart Run bukan hanya mendapatkan pengalaman berlari. Kami ingin memberikan pengalaman yang lebih bagi 5.000 peserta yang tahun ini berhasil mendapatkan tiket,” ujar Ryan.

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Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir turut memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Alfamart Run 2026 yang tidak hanya memberikan euforia olahraga lari namun juga ekonomi impact.

“Ini semua ekonomi Impact, yang tentu ini yang baru di Kemenpora. Sama, olahraga itu juga investasinya untuk keekonomian. Itu revenue (pendapatan) jadi bukan cost,” ujar Erick.