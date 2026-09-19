Hasil Kualifikasi MotoGP Austria: Jorge Martin Pertama, Marc Marquez Kedua

JawaPos.com - Pembalap Aprilia Jorge Martin memulai balapan pada MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, dari posisi pertama setelah ia mendapatkan pole position pada babak kualifikasi pada Sabtu.

Martin mencatatkan waktu 1 menit 27,917 detik, unggul 0,015 detik dari pembalap Ducati Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi kedua.

Pembalap KTM Pedro Acosta menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 27,988 detik. Di posisi keempat, ada rekan Martin, yaitu Marco Bezzecchi dengan waktu 1 menit 28,166 detik, sementara posisi kelima ditempati pembalap Trackhouse Ai Ogura dengan waktu 1 menit 28,450 detik.

Sementara itu, dua pembalap yang lolos dari kualifikasi 1 (Q1), Johann Zarco dan Francesco Bagnaia, berhasil mengamankan posisi 10 besar.

Zarco, yang membela tim LCR Honda, ada di posisi 10 dengan waktu 1 menit 28,632 detik, sementara Bagnaia dari Ducati berada di posisi ketujuh dengan waktu 1 menit 28,527 detik.

Balapan di MotoGP Austria tahun ini dimulai Sabtu malam pukul 20.00 WIB dengan sesi Sprint 14 lap. Setelah Sprint, pada pembalap akan memainkan sesi balapan utama pada Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB dengan 28 lap.

Marc Marquez menjadi pembalap yang menyapu bersih dua balapan musim lalu, ketika dia menaklukkan pembalap Gresini Alex Marquez di Sprint dan Fermin Aldeguer di balapan utama.

Pembalap berjuluk "The Baby Alien" itu kini memimpin klasemen sementara dengan 274 poin, unggul dua poin dari Martin di peringkat kedua, dan 33 poin dari Bezzecchi di peringkat ketiga.