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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 19 September 2026 | 04.39 WIB

Ai Ogura Sesali Saran Dokter yang Membuat Operasinya Tertunda dan Absen 2 Balapan MotoGP

Ai Ogura (Crash) - Image

Ai Ogura (Crash)

JawaPos.com – Pembalap Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, mengungkapkan bahwa dokter sebelumnya menyarankannya untuk tidak menjalani operasi atas cedera tangan kirinya.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (18/9), Ogura mengaku seharusnya tidak mengikuti saran tersebut karena keputusan itu membuat proses pemulihannya lebih lama dan menyebabkan dirinya absen dari Grand Prix Aragon serta Grand Prix San Marino.

Menurut Ai Ogura, apabila tidak mengikuti saran tersebut, ia kemungkinan dapat kembali membalap di Misano.

Ogura mengalami patah tulang pada tangan kirinya akibat insiden saat sesi latihan ketika sedang berada dalam persaingan perebutan gelar juara.

Setelah menjalani operasi dan masa pemulihan, pembalap asal Jepang itu kini dinyatakan cukup pulih untuk kembali berlomba pada Grand Prix Austria.

Ogura mengatakan kondisi tangan kirinya masih sedikit lebih lemah dibandingkan tangan kanan, tetapi perbedaannya semakin kecil setelah menjalani pemulihan.

Ogura juga telah melakukan uji coba menggunakan sepeda dan merasa kondisinya hampir kembali normal sebelum menghadapi akhir pekan di Austria.

Ogura juga akan memulai balapan dengan posisi serta pengaturan sepeda seperti biasa dan baru melakukan penyesuaian pada area setang apabila diperlukan.

Setelah absen dalam dua seri terakhir, peluang Ogura dalam perebutan gelar semakin berat karena kini tertinggal 71 poin dari Marc Marquez dan Jorge Martin yang memimpin klasemen bersama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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