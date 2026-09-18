Ai Ogura Sesali Saran Dokter yang Membuat Operasinya Tertunda dan Absen 2 Balapan MotoGP

Ai Ogura (Crash)
JawaPos.com – Pembalap Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, mengungkapkan bahwa dokter sebelumnya menyarankannya untuk tidak menjalani operasi atas cedera tangan kirinya.
Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (18/9), Ogura mengaku seharusnya tidak mengikuti saran tersebut karena keputusan itu membuat proses pemulihannya lebih lama dan menyebabkan dirinya absen dari Grand Prix Aragon serta Grand Prix San Marino.
Menurut Ai Ogura, apabila tidak mengikuti saran tersebut, ia kemungkinan dapat kembali membalap di Misano.
Ogura mengalami patah tulang pada tangan kirinya akibat insiden saat sesi latihan ketika sedang berada dalam persaingan perebutan gelar juara.
Setelah menjalani operasi dan masa pemulihan, pembalap asal Jepang itu kini dinyatakan cukup pulih untuk kembali berlomba pada Grand Prix Austria.
Ogura mengatakan kondisi tangan kirinya masih sedikit lebih lemah dibandingkan tangan kanan, tetapi perbedaannya semakin kecil setelah menjalani pemulihan.
Ogura juga telah melakukan uji coba menggunakan sepeda dan merasa kondisinya hampir kembali normal sebelum menghadapi akhir pekan di Austria.
Ogura juga akan memulai balapan dengan posisi serta pengaturan sepeda seperti biasa dan baru melakukan penyesuaian pada area setang apabila diperlukan.
Setelah absen dalam dua seri terakhir, peluang Ogura dalam perebutan gelar semakin berat karena kini tertinggal 71 poin dari Marc Marquez dan Jorge Martin yang memimpin klasemen bersama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022