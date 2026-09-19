Kampiun Campus League Badminton Regional Bandung Siap Tantang Juara Semarang di The Nationals

JawaPos.com - Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta menjuarai Campus League Badminton Regional Bandung kategori beregu.

Pada partai final di GOR Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/9) BINUS mengalahkan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) lewat drama tiga gim dengan skor akhir 45-55, 55-44, 55-53.

Universitas Budi Luhur Jakarta menempati peringkat tiga usai menang atas Universitas Gunadarma Depok yang juga menjalani rubber set, 55-44, 46-55, 55-38.

Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagdja, turut menonton dan mengakui performa tim di laga final benar-benar sengit dan membangkitan sejumlah kenangan sebagai atlet bulutangkis.

“Yang pertama, GOR Bandung tempat bersejarah karena saat muda saya juga berlatih badminton di sini. Kedua, beberapa match saya menonton," ujar Ricky Soebagdja.

"Luar biasa performa para student-athlete. Mereka memanfaatkan kesempatan ini. Jatuh bangun di lapangan, semangat, dan motivasi mereka tinggi. Poin 55, kekompakan tim kampus terlihat, ini sangat baik untuk student-athlete menunjukkan skill terbaik mereka,” kata dia.

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Ricky Soebagdja mendukung rencana jangka panjang Campus League sebagai turnamen tahunan.

Ajang ini menjadi wadah untuk menyemai bibit-bibit atlet bulutangkis Indonesia di masa mendatang.