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Taufiq Ardyansyah
Rabu, 16 September 2026 | 18.03 WIB

Tim Bulu Tangkis Indonesia Perbanyak Variasi Lawan Jelang Asian Games 2026

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum wakil Tim bulu tangkis Indonesia akan menjalani latih tanding melawan klub Jepang jelang Asian Games 2026 untuk menambah variasi pola permainan dan karakter lawan.. (Dok. Instagram/@badminton.ina) - Image

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum wakil Tim bulu tangkis Indonesia akan menjalani latih tanding melawan klub Jepang jelang Asian Games 2026 untuk menambah variasi pola permainan dan karakter lawan.. (Dok. Instagram/@badminton.ina)

JawaPos.com – Tim bulu tangkis Indonesia menjalani latih tanding melawan NTT East Badminton Club Jepang pada hari kedua pemusatan latihan jelang Asian Games Aichi-Nagoya 2026, kemarin. Sesi tersebut menjadi variasi tambahan untuk mematangkan persiapan para pemain sebelum bertanding.

Pelatih ganda putra Antonius Budi Ariantho menilai latih tanding melawan klub Jepang memberikan pengalaman berbeda bagi pemain. Terutama untuk menghadapi pola permainan yang selama ini tidak mereka temui dalam latihan bersama rekan setim.

”Dengan sparring bersama klub dari Jepang saya rasa sangat positif. Karena kami bisa mendapat variasi pola main dari lawan yang berbeda. Kalau dengan tim sendiri kan sudah sehari-hari ya,” ucap Antonius.

Menurut dia, pengalaman tersebut akan membantu pemain lebih siap menghadapi berbagai karakter lawan saat Asian Games.

”Manfaatnya nanti bisa dirasakan saat pertandingan. Sudah lebih banyak dan siap dengan pola yang berbeda-beda,” lanjut Anton.

Dari sektor ganda putra, lima pemain yang dibawa ke Asian Games juga terus mendapatkan simulasi dengan pasangan berbeda. Pola tersebut sudah diterapkan sejak pemusatan latihan di Indonesia.

”Dari sejak di Indonesia sudah dibiasakan. Lima pemain ini kami putar dengan pasangan yang berbeda. Saya rasa persiapan sudah matang banget ya, tinggal lihat nanti ketemu siapa, kebutuhannya bagaimana,” terang Anton.

Latih tanding dengan pemain Jepang juga memberikan pengalaman berbeda bagi ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Keduanya menikmati sesi latihan yang mempertemukan mereka dengan sejumlah pasangan Jepang.

”Seru latih tanding dengan ganda-ganda Jepang. Biasanya jadi lawan tapi hari ini bisa latihan bersama. Positif sekali hawanya dan ada suasana baru,” kata Rachel.

Febi menilai karakter permainan ganda putri Jepang menjadi tambahan modal sebelum tampil di Asian Games. Menurut Febi, pemain Jepang dikenal ulet dan memiliki tenaga yang kuat.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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