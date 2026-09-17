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Andika Rachmansyah
Jumat, 18 September 2026 | 04.35 WIB

Amri dan Fadia Dipercaya Jadi Kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026

Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti / Dok: PBSI - Image

Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti / Dok: PBSI

JawaPos.com - Teka-teki mengenai sosok kapten tim bulu tangkis Indonesia akhirnya terungkap. Amri Syahnawi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti sebagai kapten tim beregu putra dan putri untuk Asian Games 2026. 

Mereka menjabat sebagai kapten tim setelah meraih polling tertinggi melalui pemungutan suara yang melibatkan atlet putra, atlet putri, serta jajaran pelatih. Menariknya, polling tersebut dilakukan lewat grup WhatsApp. 

Bagi Amri, penunjukan tersebut menjadi pengalaman pertamanya memimpin tim Merah-Putih dalam kejuaraan beregu. Pebulutangkis ganda putra itu mengaku terkejut sekaligus bangga mendapat kepercayaan dari rekan-rekannya.

"Di grup WhatsApp tim ada beberapa nama yang bisa divoting untuk menjadi kapten. Ternyata saya dan Fadia yang dipilih paling banyak. Kami merasa terhormat dan siap menjalankan tugas ini," kata Amri dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (17/9/2026)

Fadia juga mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kapten tim beregu putri. Para atlet dan pelatih tim putra bahkan juga memilih dirinya sebagai kapten tim beregu putri.

"Pas saya lihat hasil votingnya kaget juga kok ada 15 suara padahal tim putri hanya 10 orang, ternyata pemain-pemain cowok dan pelatih juga voting untuk saya," tutur Fadia.

Amri akan menjalankan tugas sebagai kapten di tengah skuad yang dihuni sejumlah pemain senior, seperti Jonatan Christie dan Fajar Alfian. Ia mengakusempat merasa gugup, tetapi suasana kebersamaan di dalam tim membuat dirinya lebih nyaman.

"Awalnya memang agak gugup, agak tidak enak, tapi lama-lama sudah di sini kami sering bareng, jalan dan makan bareng. Ternyata suasananya semua cair. Bonding di tim juga cukup baik," ujar Amri.

Amri berharap tim beregu putra mampu mencapai target tertinggi di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ia juga meminta seluruh pemain menjaga kekompakan dan semangat selama menjalani persaingan.

Editor: Banu Adikara
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