Tim Bulu Tangkis Indonesia Jajal Arena Asian Games 2026, Shohibul Fikri Soroti Angin

Tim bulu tangkis Indonesia menjajal arena Asian Games 2026 di Jepang untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan, angin, dan pencahayaan. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia mulai beradaptasi dengan arena pertandingan jelang tampil di Asian Games 2026. Adaptasi dilakukan dengan menjajal Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, untuk mengenali karakter lapangan dan kondisi yang akan dihadapi saat pertandingan.
Tim bulu tangkis Indonesia telah menjalani pemusatan latihan setelah tiba di Jepang pada 17 September 2026. Sesi tersebut menjadi bagian dari persiapan untuk menemukan pola permainan sekaligus membaca situasi arena pertandingan.
Kontingen Merah Putih menjajal Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Jumat (18/9), atau dua hari sebelum pertandingan pertama berlangsung. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, mengatakan sesi latihan berjalan lancar meski para pemain masih harus menyesuaikan kondisi angin.
"Kendala di latihan tadi sebenarnya tidak ada. Hanya saat pertama datang lapangan terasa ada angin dari pendingin ruangan tapi di tengah-tengah latihan pendingin ruangannya dimatikan. Jadi belum tahu nanti pertandingan apakah menggunakan pendingin ruangan atau tidak," kata Fikri dalam rilis resmi PBSI, Jumat (18/9/2026).
Fikri masih memiliki satu kesempatan untuk melakukan penyesuaian terakhir melalui sesi test court. Ia ingin memaksimalkan kesempatan tersebut, terutama untuk beradaptasi dengan arah angin dan pencahayaan.
"Besok ada sesi test court terakhir, saya harus memaksimalkan lagi segi teknik, penyesuaian arah angin dan pencahayaan," sambungnya.
Asian Games 2026 juga menjadi pengalaman pertama Fikri tampil di ajang multicabang terbesar di Asia tersebut. Karena itu, ia mengaku antusias dan ingin memberikan kontribusi maksimal untuk Indonesia.
“Kesan pertama cukup excited karena ini Asian Games pertama jadi tadi juga di lapangan saya sangat bersemangat untuk kasih yang terbaik. Pastinya saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk tim dan perorangan, semoga bisa menyumbang medali emas," ucap Fikri.
Sementara itu, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani juga memberikan pandangannya setelah menjajal arena pertandingan. Ia mengaku sempat terkejut karena lokasi venue bulu tangkis Asian Games 2026 berada cukup jauh dari pusat keramaian.
"Arena ini walaupun seperti di desa pelosok tapi dalamnya cukup baik, bagus dan rapi juga. Memang kapasitasnya cukup kecil tapi secara fasilitas memadai," ungkap Putri.
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Jawa Pos
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