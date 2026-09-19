Insiden Tak Terduga di Asian Games 2026, Lagu Kebangsaan Korut Diputar untuk Korea Selatan

Lagu kebangsaan Korea Utara diputar saat skuad hoki Korea Selatan bertanding di Asian Games 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Ada kejadian tak terduga sebelum pertandingan hoki putra Korea Selatan menghadapi Bangladesh pada Asian Games 2026. Lagu kebangsaan Korea Utara justru terdengar di stadion ketika seharusnya lagu kebangsaan Korea Selatan yang dilantunkan.
Momen tersebut terjadi sebelum pertandingan Korea Selatan melawan Bangladesh di Gifu Prefectural Green Stadium, Jepang, Jumat (18/9/2026). Kedua tim sudah bersiap mengikuti rangkaian seremoni sebelum pertandingan dimulai.
Namun, suasana mendadak menjadi canggung ketika lagu yang diputar ternyata bukan Aegukga, lagu kebangsaan Korea Selatan. Panitia justru memainkan lagu kebangsaan Korea Utara.
Para pemain Korea Selatan terlihat kebingungan mendengar musik tersebut. Mereka tetap berada di lapangan sambil menunggu prosesi selesai. Lagu tersebut bahkan dimainkan sampai tuntas sebelum penyelenggara menyadari adanya kesalahan.
Setelah mengetahui kekeliruan tersebut, pihak penyelenggara kemudian menyampaikan permintaan maaf dan mengulang prosesi lagu kebangsaan.
Kali ini, lagu Aegukga akhirnya diputar dengan benar. Akan tetapi, persoalan waktu membuat seremoni tersebut tidak berjalan seperti yang seharusnya.
Ketika lagu kebangsaan Korea Selatan masih dimainkan, pertandingan sudah mendekati waktu kick-off. Para pemain kemudian diminta melakukan salam sebelum pertandingan dimulai sehingga mereka tidak sempat menyanyikan lagu kebangsaan secara penuh.
Kesalahan tersebut tentu menjadi perhatian karena terjadi dalam ajang olahraga internasional sebesar Asian Games.
Pihak Korea Selatan kemudian meminta penjelasan dari panitia mengenai bagaimana kesalahan pemutaran lagu tersebut bisa terjadi.
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Jawa Pos
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