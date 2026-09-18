Kapal Pesiar Costa Serena Disulap jadi Kampung Atlet di Asian Games 2026

Suasana kapal pesiar Costa Serena yang dijadikan kampung atlet untuk Asian Games 2026 di Kinjo Pier, Nagoya, Jepang, Jumat (18/9/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)
JawaPos.com - Salah satu pemandangan menarik dalam Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, adalah sebuah kampung atlet yang lain dari pada yang lain.
Terletak di kawasan Pelabuhan Nagoya, sebuah kapal pesiar berukuran besar bersandar di Kinjo Pier yang untuk sementara difungsikan sebagai kampung atlet.
Kapal bernama Costa Serena itu menjadi salah satu lokasi yang menarik perhatian, termasuk bagi mereka yang penasaran ingin melihat langsung tempat tinggal para atlet selama Asian Games.
Letak kapal itu tidak terlalu jauh dari Main Press Center (MPC).
Kawasan Kinjo Pier juga dapat dijangkau dari Stasiun Kinjofuto dengan berjalan kaki, sekitar 10 menit dari pesisir pelabuhan.
Saat mendekati kawasan tersebut, Costa Serena berdiri mencolok di antara aktivitas pelabuhan.
Sejumlah orang sengaja menyambangi lokasi itu hanya untuk melihat kapal tersebut dan mengambil foto dari luar area.
Kehadiran Costa Serena juga menarik perhatian wartawan asing, termasuk ANTARA.
Sejumlah jurnalis terlihat memantau sekitar kawasan pelabuhan, termasuk rekan media dari Hong Kong yang juga meliput konsep kampung atlet terapung itu.
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Jawa Pos
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