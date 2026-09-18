Terungkap! Dewa Ayu dan Daniel Hutapea Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Asian Games 2026

JawaPos.com - Teka-teki mengenai sosok pembawa bendera Indonesia dalam pembukaan Asian Games 2026 akhirnya terungkap. Atlet basket Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi dan atlet karate Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera Merah Putih untuk Kontingen Indonesia.

Keduanya akan berada di posisi depan dalam upacara pembukaan Asian Games 2026 yang berlangsung di Stadion Paloma, Mizuho, Sabtu (19/9) besok. Ayu dan Daniel akan menjadi bagian dari momen simbolis yang menandai dimulainya perjuangan Tim Indonesia di Asian Games 2026.

Bagi Ayu, ini menjadi pengalaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia mengaku bangga sekaligus terharu ketika pertama kali menerima kabar bahwa dirinya dipercaya menjadi pembawa bendera Indonesia.

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“Jujur, saya merasa sangat bangga dan terharu ketika pertama kali mendapat kabar bahwa saya dipercaya menjadi flag bearer Tim Indonesia di Asian Games 2026. Bagi saya, ini bukan hanya tentang membawa bendera, tetapi juga membawa nama dan semangat seluruh kontingen Indonesia,” ujar Ayu dalam keterangan resmi NOC Indonesia, Jumat (18/9/2026).

Ayu menyadari bahwa kesempatan tersebut merupakan kehormatan yang tidak diberikan kepada setiap atlet. Karena itu, ia ingin menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab sekaligus menjadikannya sebagai sumber energi positif bagi seluruh kontingen.

“Sebagai flag bearer, saya juga punya tanggung jawab untuk memberikan performa terbaik saat bertanding. Saya ingin menjadikan momen ini sebagai energi tambahan, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk teman-teman satu tim dan seluruh kontingen Indonesia,” ungkap Ayu.

Nantinya, Ayu akan mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali, yang merupakan tanah kelahirannya. Bagi atlet 27 tahun tersebut, busana itu menjadi cara untuk membawa identitas daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia di panggung internasional.

“Saya sangat bangga, apalagi yang saya kenakan adalah baju adat Bali, yang juga merupakan bagian dari identitas dan budaya saya. Bisa membawa budaya Bali dan Indonesia ke panggung Asian Games adalah sebuah kehormatan bagi saya. Rasanya seperti membawa bagian dari rumah saya untuk diperkenalkan kepada dunia,” jelas Ayu.