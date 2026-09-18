Fikri Petakan Arah Angin Arena Jelang Debut Asian Games 2026

JawaPos.com - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Shohibul Fikri memetakan arah angin dan pencahayaan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, saat menjalani tes lapangan pertama menjelang laga cabang bulu tangkis Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Fikri mengatakan adaptasi terhadap kondisi arena menjadi salah satu fokus setelah tim bulu tangkis Indonesia mendapat kesempatan berlatih selama 60 menit, Jumat, atau dua hari sebelum pertandingan nomor beregu dimulai.

"Kendala di latihan tadi sebenarnya tidak ada. Hanya saat pertama datang, lapangan terasa ada angin dari pendingin ruangan, tapi di tengah-tengah latihan pendingin ruangannya dimatikan. Jadi belum tahu nanti pertandingan apakah menggunakan pendingin ruangan atau tidak," kata Fikri dalam keterangan PBSI, Jumat.

"Besok ada sesi test court terakhir, saya harus memaksimalkan lagi segi teknik, penyesuaian arah angin, dan pencahayaan," ujarnya menambahkan.

Tim Indonesia langsung menjalani latihan dengan intensitas cukup tinggi setelah menyelesaikan pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Bagi Fikri, Asian Games Aichi-Nagoya 2026 juga menjadi penampilan perdananya pada ajang multicabang olahraga empat tahunan itu.

Ia mengaku antusias menyambut debut tersebut dan bertekad memberikan hasil terbaik baik pada nomor beregu maupun perorangan.

"Kesan pertama cukup excited karena ini Asian Games pertama, jadi tadi juga di lapangan saya sangat bersemangat untuk kasih yang terbaik," ujar Fikri.