Kejutan! Pentathlon dan Teqball Indonesia Masuk Final Asian Games 2026

JawaPos.com - Perhelatan Asian Games Aichi-Nagoya 2026 belum resmi dibuka, namun kontingen Indonesia telah memberikan kejutan dengan memastikan perolehan medali pada pekan pertama pesta multi-cabang olahraga tertinggi di Asia itu.

Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Todotua Pasaribu, di Nagoya, Jepang, Sabtu, menyebut cabang olahraga pentathlon dan teqball menjadi calon penyumbang medali emas pertama bagi Kontingen Merah Putih di Asian Games 2026.

"Ada dua cabang olahraga kita yang masuk final, pertama woman pentathlon. Tadi pagi, teqball tunggal putri juga masuk ke final," ujar Todotua.

Atlet Indonesia yang dimaksud adalah Caroline Bangun pada nomor tunggal putri pentathlon dan Sumaya pada nomor tunggal putri teqball.

Todotua mengatakan kedua atlet itu menciptakan kejutan karena pentathlon dan teqball semula tidak masuk dalam proyeksi target medali Asian Games 2026. Ternyata, kedua nomor tersebut justru menyumbangkan hasil tidak terduga.

"Harapan kami, capaian mereka bisa menjadi semangat bagi cabang-cabang lain, bisa memberikan kejutan lain dan melebihi target medali. Tanggal 20 (September), semoga bisa menjadi medali emas pertama kita," Todotua menambahkan.

Caroline Bangun memastikan langkahnya ke partai puncak setelah menuntaskan empat perlombaan pentathlon dan mengantongi 1.351 total poin pada laga yang berlangsung Kamis 17 September.

Sementara, Sumaya mengikuti jejak Caroline setelah mendulang kemenangan pada babak semifinal teqball tunggal putri, Sabtu 19 September.