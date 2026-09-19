Asian Games Aichi-Nagoya 2026 Resmi Dibuka

JawaPos.com - Asian Games 2026 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya, Jepang, Sabtu, dengan mengusung semangat persahabatan dan perdamaian serta tekad menyatukan masyarakat Asia melalui kekuatan olahraga.

Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi-Nagoya, Ohmura Hideaki, dalam sambutannya mengatakan penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut menjadi momentum untuk mempererat persahabatan dan memperkuat solidaritas antarmasyarakat di kawasan.

"Di bawah cita-cita luhur Olympic Council of Asia untuk mempromosikan persahabatan dan perdamaian internasional, kami merasa sangat terhormat menjadi tuan rumah Asian Games di Aichi-Nagoya dengan slogan 'Imagine One Asia'," kata Ohmura.

Ohmura mengatakan Asian Games tidak semata-mata menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat dari berbagai negara dan kawasan di Asia dalam semangat saling menghormati dan persahabatan.

Menurut dia, kekuatan olahraga dapat menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat Asia sekaligus membangun simbol solidaritas dan perdamaian di kawasan.

Ia juga menyampaikan sambutan kepada para atlet dan ofisial dari 45 negara dan kawasan di Asia yang hadir di Aichi-Nagoya serta mengucapkan terima kasih kepada Olympic Council of Asia (OCA), Komite Olimpiade Jepang (JOC), dan seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan Asian Games ke-20.

Ohmura mengingatkan bahwa Asian Games pertama kali digelar di India pada 1951 atas gagasan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Setelah lebih dari tujuh dekade, ajang olahraga tersebut kini memasuki penyelenggaraan ke-20.

Ia berharap para atlet dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menghadirkan penampilan yang menginspirasi penonton, serta menumbuhkan mimpi dan harapan bagi generasi muda Asia.