Elegan! Ayu dan Daniel Pimpin Kontingen Indonesia di Upacara Pembukaan Asian Games 2026

Pebasket putri Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi memimpin kontingen Indonesia dalam upacara pembukaan Asian Games 2026 / Dok: NOC Indonesia
JawaPos.com - Kontingen Indonesia tampil elegan dalam upacara pembukaan Asian Games2026 di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9/2026) sore WIB. Dua atlet muda, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea dipercaya membawa bendera Merah Putih dalam upacara pembukaan tersebut.
Pantauan secara virtual, kontingen Indonesia tampil dengan busana serba hitam sembari membawa bendera Merah Putih. Di barisan terdepan, Ayu dan Daniel mengemban tugas sebagai flag bearer atau pembawa bendera.
Daniel tampil mengenakan baju daerah khas Batak Toba yang menjadi bagian dari apparel Tim Indonesia untuk Asian Games 2026. Sementara itu, Ayu mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali yang merepresentasikan tanah kelahirannya.
Rombongan defile kontingen Indonesia terlihat bersemangat saat memasuki Paloma Mizuho Stadium. Mereka kemudian menyapa ribuan hadirin yang memadati stadion dalam seremoni pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.
Busana yang dikenakan kedua pembawa bendera merupakan hasil kolaborasi Ghea Fashion Studio bersama Sarinah untuk Tim Indonesia. Koleksi tersebut mengangkat kekayaan identitas budaya Nusantara dengan pendekatan mode modern yang tetap relevan untuk panggung internasional.
Mengusung tema Harmony in Diversity, koleksi busana tersebut menerjemahkan keberagaman budaya Nusantara ke dalam identitas visual kontingen Indonesia. Motif Gorga khas Batak menjadi salah satu elemen utama pada jersey resmi yang dikenakan sekitar 50 atlet saat mengikuti defile.
Baca Juga:Insiden Tak Terduga di Asian Games 2026, Lagu Kebangsaan Korut Diputar untuk Korea Selatan
Motif Gorga juga diterapkan pada apparel NOC Indonesia dan Tim Chef de Mission (CdM). Selain itu, terdapat kebaya Gorga yang dipadukan dengan kain Ulos asli serta hiasan kepala untuk menciptakan tampilan formal bagi kontingen Indonesia.
Unsur budaya Bali turut hadir pada busana flag bearer wanita dan dua perwakilan wanita di barisan penutup defile. Sulaman emas yang terinspirasi dari ukiran dan ornamen tradisional Bali menjadi salah satu bagian dari desain tersebut.
Perpaduan Gorga, Ulos, dan elemen budaya Bali menjadi bagian dari identitas visual Tim Indonesia di Asian Games 2026. Koleksi tersebut sekaligus membawa pesan keberagaman budaya Indonesia dalam satu kesatuan kontingen di panggung Asia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022