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Minggu, 6 September 2026 | 16.24 WIB

US Open: Carlos Alcaraz Jaga Misi Pertahankan Gelar, Sabalenka Terganggu Bau Ganja

Carlos Alcaraz kembali ke US Open setelah absen empat bulan dan terus menjaga peluang mempertahankan gelar. Ia kini memburu tiket ke perempat final. (Instagram @carlitosalcarazz) - Image

Carlos Alcaraz kembali ke US Open setelah absen empat bulan dan terus menjaga peluang mempertahankan gelar. Ia kini memburu tiket ke perempat final. (Instagram @carlitosalcarazz)

JawaPos.com — Misi Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka untuk mempertahankan gelar juara US Open masih terjaga. Keduanya melaju mulus ke babak 16 Besar.

Alcaraz, yang baru kembali setelah absen empat bulan akibat cedera pergelangan tangan kanan, mengalahkan petenis Tiongkok Wu Yibing dengan skor 6-3, 6-4, 6-1 untuk memastikan tempat di babak keempat.

Sementara itu, Sabalenka tampil sama dominannya saat mengalahkan Kamilla Rakhimova dengan skor 6-3, 6-4.

Alcaraz akan menghadapi petenis Amerika Serikat unggulan ke-20, Tommy Paul, demi mempertahankan langkahnya hingga perempat final. Paul lolos setelah mengalahkan unggulan ke-15 Alexander Bublik dengan skor 6-4, 3-6, 6-1, 6-3.

Alcaraz Jaga Ritme Permainan

Alcaraz bermain sungguh luar biasa. Ritme yang dimilikinya dalam setiap pukulan, baik forehand maupun backhand, sangat konsisten," ujar Alcaraz seperti dikutip AFP soal penampilannya.

"Bolanya sering meluncur cepat dan membuat permainan lawan sulit berkembang. Dan bagi saya, terkadang sangat sulit untuk mengendalikan, lanjut petenis Spanyol itu.

"Namun, saya rasa saya berhasil menjaga fokus. Saya bermain agresif. Saya bermain cerdas di saat-saat paling krusial."

Wusmpat bangkit setelah kehilangan servis di dua set awal. Namun, Alcaraz berhasil memenangkan kedua set tersebut berkat break di gim-gim akhir.

Setelah menyelamatkan dua break point di gim pertama set ketiga, dia melaju mulus menuju kemenangan.

"Saya sudah menemukan ritme permainan saya," aku Alcaraz.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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