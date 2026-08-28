Carlos Alcaraz hingga Novak Djokovic Hadapi Jalur Sulit Usai Hasil Undian US Open 2026 Diumumkan

Carlos Alcaraz (Flashscore)
JawaPos.com – Carlos Alcaraz dan Novak Djokovic mendapatkan undian yang cukup berat pada US Open, dengan keduanya berada di bagian undian yang sama.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (28/8), Alcaraz akan mengawali perjuangannya di nomor tunggal dengan menghadapi petenis Rusia, Roman Safiullin, setelah sebelumnya tampil di nomor ganda campuran bersama Serena Williams.
Jika mampu melewati babak pertama, Alcaraz berpotensi menghadapi Alexander Bublik pada babak keempat sebelum bertemu Arthur Fils atau Ben Shelton di perempat final.
Djokovic juga menghadapi lawan yang tidak mudah setelah dijadwalkan bertemu Mariano Navone pada babak pertama.
Petenis Serbia tersebut berpotensi menghadapi Stan Wawrinka atau Matteo Berrettini pada babak kedua, kemudian dapat bertemu Brandon Nakashima di babak 16 besar dan Frances Tiafoe pada perempat final.
Wawrinka sendiri akan menjalani Grand Slam terakhirnya sehingga pertemuan dengan Djokovic berpotensi menjadi salah satu pertandingan menarik di awal turnamen.
Sementara itu, unggulan teratas Alexander Zverev akan memulai turnamen dengan menghadapi Lorenzo Sonego dan berpotensi bertemu Alex de Minaur atau Rafa Jodar di perempat final.
Unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime dijadwalkan menghadapi Rinky Hijikata dan berpeluang bertemu Karen Khachanov pada babak kedua.
Persaingan US Open semakin menarik karena sejumlah unggulan lainnya, termasuk Taylor Fritz, Flavio Cobolli, Learner Tien, dan Stefanos Tsitsipas, berada dalam jalur yang berpotensi menghasilkan pertandingan sengit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!