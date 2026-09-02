Carlos Alcaraz Tampil Meyakinkan di US Open dan Sukses Tekuk Roman Safiullin dalam 3 Set Langsung

Carlos Alcaraz (Instagram @carlitosalcarazz)
JawaPos.com – Carlos Alcaraz mengawali penampilannya di US Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Roman Safiullin pada babak pertama.
Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Selasa (1/9), Petenis Spanyol yang menempati peringkat ketiga ATP tersebut mengalahkan Safiullin dengan skor 6-4, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama dua jam 22 menit di Stadion Arthur Ashe, New York.
Kemenangan itu menjadi penampilan tunggal pertama Alcaraz setelah absen selama sekitar empat bulan akibat cedera pergelangan tangan, meskipun sebelumnya ia telah kembali berkompetisi melalui nomor ganda campuran bersama Serena Williams.
Alcaraz tampil tenang meski mengenakan perban putih pada lengan kanannya dan sempat mengaku memiliki keraguan mengenai kemampuan fisiknya untuk menjalani pertandingan lima set.
Alcaraz mampu mengatasi lima dari enam peluang break point yang diperoleh Safiullin serta mempertahankan konsistensi permainannya hingga menyelesaikan pertandingan dalam tiga set langsung.
Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan Alcaraz menjadi 8-0 di turnamen Grand Slam sepanjang 2026 setelah sebelumnya menjuarai Australian Open dan menyelesaikan Career Grand Slam.
Kemenangan atas Safiullin membuat Alcaraz melangkah ke babak kedua US Open dan semakin dekat dengan upayanya mempertahankan gelar juara yang diraih pada 2025.
Petenis berusia 23 tahun itu selanjutnya akan menghadapi Jaime Faria yang sebelumnya menyingkirkan petenis tuan rumah Jenson Brooksby.
Alcaraz mengaku puas dengan penampilannya setelah kembali dari cedera, tetapi menyadari masih membutuhkan lebih banyak pertandingan untuk menemukan kembali ritme terbaiknya sepanjang turnamen.
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Jawa Pos
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