Daud Yordan Kembali Naik Ring pada Oktober 2026

Daud Yordan intensifkan latihan di kampung halamannya di Kayong Utara sebagai persiapan menjelang pertandingannya melawan petinju asal Thailand yang rencananya akan digelar di Jakarta. (Foto ANTARA/HO-Istinewa)
JawaPos.com - Petinju profesional asal Kalimantan Barat Daud Yordan kembali naik ring di tanah kelahirannya melalui ajang "Back to Champion 2026" yang dijadwalkan berlangsung di GOR Terpadu Pangsuma, Pontianak, 10 Oktober 2026.
"Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan Daud untuk mengejar target pertarungan yang lebih besar pada 2027, termasuk peluang menghadapi legenda tinju dunia Manny Pacquiao," ujar CEO Daud Yordan Promotions (DYP) Alex Kristian di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan, pertandingan di Pontianak menjadi momentum bagi Daud untuk kembali bertanding di hadapan masyarakat Kalimantan Barat sekaligus membangun langkah menuju agenda yang lebih besar.
"Daud lahir dari daerah ini, tumbuh membawa nama Kalimantan Barat, dan sekarang kembali bertanding di hadapan masyarakatnya sendiri," kata Alex.
Ia mengatakan DYP tengah membuka peluang agar Daud dapat menghadapi Manny Pacquiao pada 2027. Namun, sebelum menuju target tersebut, Daud harus terlebih dahulu menunjukkan performa di atas ring melalui pertandingan yang dijalani.
Pertandingan "Back to Champion 2026" karena itu menjadi salah satu bagian dari perjalanan tersebut.
Selain menjadi ajang kembalinya Daud ke daerah asal, DYP menyatakan pertandingan tersebut diarahkan untuk turut membangun ekosistem tinju profesional di Indonesia dengan memberikan kesempatan tampil dan prospek karier bagi petinju profesional lainnya.
Pertandingan pada 10 Oktober mendatang sekaligus menjadi kesempatan bagi Daud untuk kembali menyapa pendukungnya di Kalimantan Barat setelah menjalani perjalanan panjang di dunia tinju profesional.
Daud Yordan mengatakan dirinya ingin menjadikan pertandingan di Pontianak sebagai momentum untuk membuktikan kemampuan sebelum mengejar pertandingan yang lebih besar.
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Jawa Pos
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