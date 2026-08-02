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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.51 WIB

Petinju Muda Asal Kendal Yosi Ryan Saputra Tampil Percaya Diri di Semarang Fight Night 2026

Petinju muda asal Kendal, Yosi Ryan Saputra (abu abu). (Istimewa) - Image

Petinju muda asal Kendal, Yosi Ryan Saputra (abu abu). (Istimewa)

JawaPos.com - Petarung muda asal Kabupaten Kendal, Yosi Ryan Saputra, harus mengakui keunggulan lawannya saat tampil di ajang Semarang Fight Night (SFN) yang digelar di Folkafe Ngaliyan, Kota Semarang, Sabtu (1/8/2026) pukul 17.00 WIB.

Meski belum berhasil meraih kemenangan, penampilan atlet berusia 14 tahun itu tetap mendapat apresiasi dari pembina dan para pendukungnya.

Yosi Ryan yang memperkuat Botal Fighting Camp turun di kelas beginner 54-56 kilogram. Pada laga tersebut, ia menghadapi Alvino Siqwin dari Sasana Srijaya Fight Club Juwana, Kabupaten Pati.

Sejak bel pertandingan dimulai, kedua petarung langsung menampilkan permainan yang terbuka. Yosi beberapa kali mencoba menekan lawannya melalui kombinasi pukulan dan tendangan.

Namun, Alvino mampu mengimbangi permainan hingga pertandingan berlangsung cukup sengit.
Memasuki ronde kedua, Alvino tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan untuk petarung asal Pati tersebut, sementara Yosi harus menerima kekalahan pada ronde kedua.

Meski hasil pertandingan belum sesuai harapan, dukungan untuk Yosi begitu terasa di arena. Teman-teman, rekan satu sasana, hingga para suporter asal Kendal datang langsung ke lokasi pertandingan untuk memberikan semangat sepanjang laga. Sorakan dukungan terus terdengar setiap kali Yosi melancarkan serangan.

Semarang Fight Night sendiri menghadirkan suasana yang cukup meriah. Ajang ini diikuti sejumlah petarung dari berbagai daerah dan menjadi hiburan bagi pencinta olahraga tarung di Semarang.

Penonton cukup membeli tiket seharga Rp50 ribu dan sudah mendapatkan satu cangkir kopi, sehingga dapat menikmati pertandingan dengan suasana yang santai.

Editor: Banu Adikara
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