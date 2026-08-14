Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Jumat, 14 Agustus 2026 | 23.41 WIB

Prichard Colon, Petinju Puerto Riko yang Meninggal karena Mengalami Kerusakan Otak Usai Bertanding

Prichard Colon saat aktif sebagai petinju. (Instagram/@wbc) - Image

Prichard Colon saat aktif sebagai petinju. (Instagram/@wbc)

JawaPos.com - Petinju asal Puerto Riko, Prichard Colon, meninggal dunia pada usia 33 tahun. Colon meninggal pada Rabu (12/8) meski sempat melalui kehidupan memprihatinkan pasca pertarungan mengerikan tersebut.

Colon mengalami pendarahan otak parah saat bertarung melawan Terrell Williams pada Oktober 2015, dalam pertandingan yang secara tragis menjadi laga terakhirnya.

Dalam pertarungan kelas super welterweight tersebut, Colon mengeluhkan pukulan berulang yang dilancarkan Williams ke bagian belakang kepalanya. Williams sempat dikurangi satu poin akibat pukulan ilegal ke arah belakang kepala (rabbit punches), namun pertandingan tetap dilanjutkan.

Prichard Colon Ambruk Setelah Pertarungan Terakhirnya

Setelah Colon terjatuh dua kali pada ronde kesembilan, tim di sudut ringnya melepas sarung tinjunya sebagai tanda bahwa pertarungan telah berakhir.

Petinju berbakat yang sebelumnya tak terkalahkan itu didiskualifikasi karena melepas sarung tinjunya, namun tak lama kemudian terlihat jelas bahwa ada masalah kesehatan yang sangat serius.

Setelah ambruk di ruang ganti, Colon dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi otak darurat. Ia mengalami koma selama 221 hari sebelum akhirnya sadar kembali.

Saat sadar, kondisinya berada dalam keadaan vegetatif. Karena tidak lagi mampu berjalan atau berbicara, Colon membutuhkan perawatan sepanjang waktu.

Ayahnya kemudian mengabarkan berita duka tersebut melalui media sosial pada Rabu (12/8).

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Sumber: givemesport.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ditunjuk Jadi Tuan Rumah, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026 - Image
Sports

Ditunjuk Jadi Tuan Rumah, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Tinju Asia U-19 dan U-23 2026

Kamis, 2 Juli 2026 | 14.26 WIB

Dari Raja Tinju ke Polemik Finansial, Floyd Mayweather Kini Hadapi Gugatan Fantastis - Image
Sports

Dari Raja Tinju ke Polemik Finansial, Floyd Mayweather Kini Hadapi Gugatan Fantastis

Minggu, 24 Mei 2026 | 12.49 WIB

Sulap Kolong Flyover Pasar Rebo Jadi Ring Tinju, Pramono Sebut Tawuran Remaja Berkurang - Image
Jabodetabek

Sulap Kolong Flyover Pasar Rebo Jadi Ring Tinju, Pramono Sebut Tawuran Remaja Berkurang

Selasa, 19 Mei 2026 | 03.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore