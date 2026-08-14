Prichard Colon, Petinju Puerto Riko yang Meninggal karena Mengalami Kerusakan Otak Usai Bertanding

Prichard Colon saat aktif sebagai petinju. (Instagram/@wbc)
JawaPos.com - Petinju asal Puerto Riko, Prichard Colon, meninggal dunia pada usia 33 tahun. Colon meninggal pada Rabu (12/8) meski sempat melalui kehidupan memprihatinkan pasca pertarungan mengerikan tersebut.
Colon mengalami pendarahan otak parah saat bertarung melawan Terrell Williams pada Oktober 2015, dalam pertandingan yang secara tragis menjadi laga terakhirnya.
Dalam pertarungan kelas super welterweight tersebut, Colon mengeluhkan pukulan berulang yang dilancarkan Williams ke bagian belakang kepalanya. Williams sempat dikurangi satu poin akibat pukulan ilegal ke arah belakang kepala (rabbit punches), namun pertandingan tetap dilanjutkan.
Setelah Colon terjatuh dua kali pada ronde kesembilan, tim di sudut ringnya melepas sarung tinjunya sebagai tanda bahwa pertarungan telah berakhir.
Petinju berbakat yang sebelumnya tak terkalahkan itu didiskualifikasi karena melepas sarung tinjunya, namun tak lama kemudian terlihat jelas bahwa ada masalah kesehatan yang sangat serius.
Setelah ambruk di ruang ganti, Colon dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi otak darurat. Ia mengalami koma selama 221 hari sebelum akhirnya sadar kembali.
Saat sadar, kondisinya berada dalam keadaan vegetatif. Karena tidak lagi mampu berjalan atau berbicara, Colon membutuhkan perawatan sepanjang waktu.
Ayahnya kemudian mengabarkan berita duka tersebut melalui media sosial pada Rabu (12/8).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur