Prichard Colon, Petinju Puerto Riko yang Meninggal karena Mengalami Kerusakan Otak Usai Bertanding

JawaPos.com - Petinju asal Puerto Riko, Prichard Colon, meninggal dunia pada usia 33 tahun. Colon meninggal pada Rabu (12/8) meski sempat melalui kehidupan memprihatinkan pasca pertarungan mengerikan tersebut.

Colon mengalami pendarahan otak parah saat bertarung melawan Terrell Williams pada Oktober 2015, dalam pertandingan yang secara tragis menjadi laga terakhirnya.

Dalam pertarungan kelas super welterweight tersebut, Colon mengeluhkan pukulan berulang yang dilancarkan Williams ke bagian belakang kepalanya. Williams sempat dikurangi satu poin akibat pukulan ilegal ke arah belakang kepala (rabbit punches), namun pertandingan tetap dilanjutkan.

Prichard Colon Ambruk Setelah Pertarungan Terakhirnya Setelah Colon terjatuh dua kali pada ronde kesembilan, tim di sudut ringnya melepas sarung tinjunya sebagai tanda bahwa pertarungan telah berakhir.

Petinju berbakat yang sebelumnya tak terkalahkan itu didiskualifikasi karena melepas sarung tinjunya, namun tak lama kemudian terlihat jelas bahwa ada masalah kesehatan yang sangat serius.

Setelah ambruk di ruang ganti, Colon dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi otak darurat. Ia mengalami koma selama 221 hari sebelum akhirnya sadar kembali.

Saat sadar, kondisinya berada dalam keadaan vegetatif. Karena tidak lagi mampu berjalan atau berbicara, Colon membutuhkan perawatan sepanjang waktu.