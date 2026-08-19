Berangkat Mandiri ke Asian Games 2026, 3 Cabor Indonesia Tak Otomatis Dapat Bonus

JawaPos.com – Tiga cabang olahraga Indonesia akan mengikuti Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan skema pendanaan mandiri. Yaitu, tinju, anggar, dan tenis meja.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan, belum ada aturan yang mengatur pemberian bonus pemerintah bagi cabor yang berangkat dengan pendanaan mandiri. Karena itu, prestasi yang diraih atlet dari tiga cabor tersebut di Asian Games 2026 tidak otomatis membuat mereka mendapatkan bonus dari pemerintah.

Meski begitu, prestasi mereka di Asian Games tetap akan diperhatikan pemerintah. Hasil tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan dukungan terhadap program pembinaan pada periode berikutnya.

“Untuk yang berikutnya kami pertimbangkan untuk menjadi KPI,” ujar Erick.

Menurut Erick, hasil evaluasi tersebut dapat berpengaruh terhadap dukungan pemerintah untuk pembinaan jangka panjang, termasuk pemusatan latihan nasional (pelatnas).

“Kami terus memperhatikan detail. Semua ditargetkan,” terang Erick.

Pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Indonesia menargetkan empat medali emas. Target tersebut lebih rendah dibandingkan raihan pada Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok.

Ketika itu, Indonesia membawa pulang tujuh medali emas.

“Ya, memang disayangkan (tiga nomor unggulan Indonesia tidak dipertandingkan, Res). Tapi, ya kita coba maksimalkan,” ungkap Erick.