F1 Hungaria 2026 Hadirkan 5 Momen Penting dari Kebangkitan McLaren hingga Kemunduran Ferrari

F1 Hungaria 2026 (Formula 1)
JawaPos.com – Grand Prix Hungaria 2026 menjadi penutup paruh pertama musim Formula 1 dengan berbagai peristiwa menarik yang memengaruhi persaingan kejuaraan dunia.
Balapan di Hungaroring menghadirkan kebangkitan McLaren, konsistensi Red Bull, hasil berbeda bagi Mercedes, penurunan performa Ferrari, serta keberhasilan Racing Bulls di lini tengah.
Berikut 5 serba-serbi yang menjadi sorotan utama sepanjang balapan di F1 Hungaria 2026, seperti dilansir dari laman resmi Formula 1 pada Selasa (28/7).
1. McLaren dan Lando Norris Kembali ke Jalur Kemenangan
Lando Norris berhasil mengantarkan McLaren meraih kemenangan perdana mereka pada musim 2026 setelah tampil dominan di Hungaroring. Pembalap asal Inggris itu memanfaatkan posisi pole untuk mengamankan kemenangan meski sempat kehilangan posisi pada lap pertama. Hasil tersebut menandai kebangkitan McLaren sekaligus meningkatkan optimisme tim menghadapi paruh kedua musim.
2. Red Bull Tetap Kompetitif di Tengah Berbagai Kendala
Max Verstappen kembali naik podium meski menghadapi berbagai masalah teknis dan keseimbangan mobil sejak sesi kualifikasi. Pembalap asal Belanda itu mampu memanfaatkan strategi balapan secara efektif hingga finis di posisi kedua. Kontribusi Isack Hadjar juga membantu Red Bull mengamankan poin penting dalam persaingan konstruktor.
3. Mercedes Mengalami Nasib Berbeda
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