F1: Lewis Hamilton Bungkam Kritik di Catalunya, Driver Ferrari Akhiri Paceklik Kemenangan Selama Dua Tahun

Lewis Hamilton (Instagram @lewishamilton)
JawaPos.com – Setelah menunggu hampir dua tahun, Lewis Hamilton akhirnya kembali meraih kemenangan. Pembalap Ferrari itu finis terdepan di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu (14/6).
Dia mengungguli dua pembalap Inggris lainnya, George Russell (Mercedes) dan Lando Norris (McLaren).
Norris menjadi salah satu yang paling lantang memuji Hamilton. Juara dunia Formula 1 musim lalu itu ikut lega melihat idolanya mengakhiri paceklik kemenangan.
“Beberapa pekan terakhir dia naik level. Senang melihatnya,” kata Norris, dikutip dari Motorsport.
“Kita bisa melihat betapa besar arti kemenangan ini buat dia. Banyak orang membicarakan hal-hal buruk tentang dirinya, banyak sampah yang dia terima di media sosial. Jadi, menyenangkan melihat dia bisa membungkam semua itu,” pujinya.
Ya, kemenangan di Barcelona bisa menjadi jawaban atas kritik yang diterima Hamilton. Juara dunia tujuh kali itu sempat menjalani musim debut yang buruk bersama Ferrari tahun lalu. Dia tidak sekalipun finis di podium, untuk pertama kalinya sepanjang 18 tahun kariernya.
“Ya, saya yakin ada saat-saat di mana saya membiarkan hal itu mengganggu dan memotivasi saya secara mendalam,” kata Hamilton soal kritik yang diarahkan kepada dirinya.
Namun, perubahan regulasi 2026 jadi titik balik. Hamilton perlahan menunjukkan performa positif.
Sebelum menang di Barcelona, dia dua kali finis runner-up, yakni di Kanada dan Monako. Hasilnya, pembalap 41 tahun itu untuk sementara berada di posisi kedua klasemen.
Dia terpaut 41 poin dari Kimi Antonelli, sosok yang menggantikannya di Mercedes.
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