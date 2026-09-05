Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Bobby Arifin, Rizka Perdana Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 14.58 WIB

F1: Ferrari Mencari Kesempurnaan di Monza, Hanya Menang Dua Kali dalam 15 Tahun

Ferrari memburu kemenangan di GP Italia 2026. Dalam 15 edisi terakhir, tim Kuda Jingkrak hanya dua kali menang di Monza. (Bobby Arifin/Jawa Pos) - Image

Ferrari memburu kemenangan di GP Italia 2026. Dalam 15 edisi terakhir, tim Kuda Jingkrak hanya dua kali menang di Monza. (Bobby Arifin/Jawa Pos)

JawaPos.com – Ferrari akan menjalani balapan kandang di Monza akhir pekan ini (4–6/9). Namun, catatan mereka di Grand Prix Italia dalam 15 edisi terakhir belum istimewa. Ferrari hanya dua kali menang, yakni melalui Charles Leclerc pada 2019 dan 2024.

Musim ini juga tidak akan mudah. Ferrari masih tertinggal 87 poin dari Mercedes di klasemen konstruktor. Tim Kuda Jingkrak juga hanya unggul 17 poin atas McLaren yang mulai bangkit setelah Lando Norris memenangi dua balapan terakhir di Hungaria dan Belanda.

Upgrade untuk Tingkatkan Horsepower

Selain itu, karakter Monza juga menjadi tantangan. Banyaknya lintasan lurus membuat kecepatan dan tenaga mesin bakal sangat menentukan. Masalahnya, power unit (PU) Ferrari masih kalah bertenaga dari Mercedes.

Beruntung, Ferrari membawa sejumlah upgrade. Mereka akan memakai spesifikasi keempat untuk internal combustion engine (ICE) dan turbocharger musim ini dengan memanfaatkan alokasi pengembangan ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) 2.

Pembaruan itu diperkirakan menambah 15–20 horsepower dan memangkas sekitar separuh selisih tenaga Ferrari dengan Mercedes.

”Ini merupakan langkah ke arah yang benar. Musim ini ditentukan oleh keuntungan-keuntungan kecil. Yang terpenting adalah kami menjalankan semuanya dengan benar sejak Jumat,” kata bos Ferrari Frederic Vasseur kepada Motorsport.

Tak Boleh Ulangi Zandvoort

Meski begitu, upgrade mobil belum cukup. Ferrari juga tidak boleh mengulangi kesalahan strategi seperti di Sirkuit Zandvoort, Belanda, dua pekan lalu. Saat itu, Lewis Hamilton dan Leclerc sama-sama mempertanyakan keputusan tim.

Hamilton sempat meminta bertukar posisi karena kondisi bannya lebih menguntungkan, tapi ditolak. Sementara Leclerc kecewa ketika diminta masuk pit pada akhir lap ke-43. Padahal, dia merasa bannya masih bisa bertahan lebih lama. Keduanya akhirnya gagal podium dan harus puas finis di posisi keempat dan kelima.

Vasseur mengakui eksekusi Ferrari masih perlu diperbaiki.

”Dalam beberapa balapan terakhir, eksekusi kami masih jauh dari yang diharapkan. Itu yang harus menjadi fokus. McLaren menjalankan semuanya dengan sempurna hingga menang di Budapest dan Belanda. Kami harus melakukan hal yang sama,” tutur Vasseur dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. 

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor SC Paderborn vs Freiburg di Liga Jerman: Breisgau-Brasilianer Berpeluang Pesta Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor SC Paderborn vs Freiburg di Liga Jerman: Breisgau-Brasilianer Berpeluang Pesta Gol

Sabtu, 5 September 2026 | 14.56 WIB

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

Sabtu, 5 September 2026 | 14.51 WIB

Prediksi AS Roma vs Atalanta: Gasperini Jadikan La Dea Acuan I Lupi - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi AS Roma vs Atalanta: Gasperini Jadikan La Dea Acuan I Lupi

Sabtu, 5 September 2026 | 14.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore