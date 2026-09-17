Asian Games 2026: Timnas Basket Putri Indonesia Tekuk Thailand, Balas Kekalahan di SEA Games 2025!

Timnas Basket Putri Indonesia di Asian Games 2026 / Dok: Perbasi
JawaPos.com - Timnas basket putri Indonesia memulai kiprahnya di Asian Games 2026 dengan manis usai menumbangkan Thailand pada laga pertama Grup A.
Berlaga di Aichi International Arena, Kamis (17/9), Timnas basket putri Indonesia menang atas Thailand dengan skor 61-52. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Tim Indonesia karena Thailand merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia pada SEA Games 2025.
Pelatih Kepala Tim Indonesia, Gitautas Kievinas, mengatakan pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat dari hasil akhir. Menurutnya, Thailand memberikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan pelatih yang berkualitas.
“Ini adalah pertandingan yang sulit. Kami mungkin mampu mengendalikan pertandingan, tetapi sebenarnya tidak semudah yang terlihat. Thailand memberikan perlawanan yang sangat keras. Mereka memiliki tim yang sangat bagus dan pelatih yang sangat bagus,” ujar Gitautas dalam keterangannya, Kamis (17/9).
“Kami kalah dari mereka di SEA Games, jadi kemenangan ini menjadi pembalasan atas kekalahan tersebut. Sekarang skor kami menjadi 1-1, jadi saya sudah bisa mengakhiri karier saya,” imbuhnya.
Sementara itu, pemain Timnas basket putri Indonesia, Dewa Ayu Sriartha Kusuma, mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas kemenangan tersebut. Baginya, hasil ini menjadi jawaban atas kekalahan yang dialami Indonesia dari Thailand sebelumnya.
Ayu mengatakan pertandingan melawan Thailand merupakan salah satu target yang telah dibangun tim sejak persiapan menghadapi Asian Games. Karena itu, seluruh pemain berusaha memberikan penampilan terbaik sejak awal pertandingan.
“Saya merasa sangat senang dan bersyukur. Ini seperti sebuah pembalasan bagi kami, karena sebelumnya kami kalah dari mereka di SEA Games. Jadi, kami datang ke pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik. Ini adalah pertandingan pertama kami melawan Thailand. Seperti yang dikatakan pelatih, ini adalah target kami, jadi kami ingin membalas kekalahan sebelumnya,” tutur Ayu.
Tak hanya soal pertandingan, Ayu juga mengapresiasi dukungan penyelenggara terhadap kebutuhan Tim Indonesia selama berada di Nagoya. Dukungan masyarakat Nagoya yang hadir langsung di aren pertandingan juga turut memberikan kesan positif bagi Ayu.
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