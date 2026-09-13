Fabio Quartararo Disebut Memahami Dampak Pernyataannya Usai Polemik Pengembangan Mesin V4 Yamaha

Fabio Quartararo (Crash)
JawaPos.com – Yamaha menyatakan Fabio Quartararo telah memahami konsekuensi dari pernyataannya setelah MotoGP Aragon yang berkaitan dengan pengembangan mesin V4 dan pengujian ban Pirelli MotoGP.
Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (12/9), Direktur tim Monster Yamaha, Massimo Meregalli, mengatakan pihak pabrikan telah menggelar pertemuan dengan Quartararo setibanya pembalap Prancis itu di Misano untuk meredakan ketegangan.
Meregalli menegaskan Yamaha ingin seluruh pihak tetap bekerja secara profesional hingga akhir musim meskipun Quartararo akan meninggalkan tim dan bergabung dengan Honda musim depan.
Quartararo sebelumnya menyatakan tidak lagi ingin membantu pengembangan mesin V4 Yamaha setelah tidak mendapatkan kesempatan mengikuti pengujian ban Pirelli 2027 di Austria.
Menurut Meregalli, Yamaha telah menjelaskan situasi tersebut kepada Quartararo dan menganggap permasalahan yang terjadi setelah GP Aragon sebagai bagian dari masa lalu.
Quartararo juga menegaskan Yamaha tidak akan mengubah cara kerjanya dan akan terus memberikan informasi perkembangan kepada Quartararo seperti yang selama ini dilakukan.
Meregalli menjelaskan keputusan Yamaha terkait pengujian Pirelli di Austria diambil karena pabrikan hanya bersedia mengikutsertakan pembalap yang akan meninggalkan tim apabila semua pabrikan melakukan hal serupa.
Yamaha kemudian mengubah rencananya dan diperkirakan menurunkan Toprak Razgatlioglu serta pendatang baru Izan Guevara pada pengujian berikutnya untuk pembalap MotoGP.
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