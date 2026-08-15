MotoGP: Fabio Quartararo Tinggalkan Yamaha Sejak Tes Valencia, Kecewa Perkembangan Motor V4

JawaPos.com – Fabio Quartararo telah ditetapkan sebagai pembalap baru Honda pada Juli lalu. Meski begitu, juara dunia MotoGP 2021 itu menyebut, keputusan meninggalkan Yamaha telah diambil jauh hari.

Tepatnya setelah tes pascamusim Valencia pada November tahun lalu.

“Saat tes di Valencia tahun lalu, saya merasa butuh sesuatu yang baru. Dan saat itulah kami memutuskan untuk berpisah dengan Yamaha,” ujar Quartararo kepada Crash.

“Saya belum tahu persis ke tim mana saya akan pindah. Namun, saya tahu saya ingin berganti tim, dan menurut saya itu adalah saat yang tepat.”

Seusai tes di Valencia itu, Quartararo merasa kecewa. Sebab, Yamaha dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti sejak pertama kali menguji motor V4 di Barcelona pada September 2025.

“Ketika membuat proyek baru, biasanya perkembangan awalnya besar. Tapi kami tidak pernah membuat lompatan besar dari motor pertama ke motor yang sekarang,” katanya.

Situasi tersebut akhirnya membawa Quartararo ke Honda. Dia telah menandatangani kontrak dua musim untuk 2027 dan 2028. Meski sama-sama masih sulit bersaing dengan Ducati atau Aprilia, tapi Quartararo melihat Honda lebih berani mengambil risiko.