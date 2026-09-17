Jelang Asian Games 2026, Alwi Farhan Bangga Bisa Jumpa Kento Momota

Alwi Farhan akhirnya bertemu idolanya, Kento Momota, dalam latih tanding di Tokyo sebagai persiapan tim bulu tangkis Indonesia menuju Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@bwf.official)
JawaPos.com - Alwi Farhan akhirnya bisa berjumpa dengan idolanya, Kento Momota.
Bukan di laga resmi, tetapi pada latih tanding di NTT Central Training Center, Chofu, Tokyo.
“Kami tahu Kento Momota se-superior apa dulu. Jadi, bisa bermain bareng pastinya senang dan sebuah kehormatan. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan,” kata Alwi dikutip dari laman PBSI, Rabu (16/9).
Uji coba itu merupakan bagian dari persiapan tim bulu tangkis Indonesia menatap gelaran Asian Games Aichi-Nagoya 2026.
Saat ini, Alwi dan kawan-kawan menjalani pemusatan latihan nasional terakhir di Tokyo dengan mengadakan pertandingan uji coba menghadapi pebulu tangkis Jepang.
“Pastinya, kami bersyukur dan senang juga bisa mewakili Indonesia dalam Asian Games,” ungkap Alwi. (fiq/bas)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022