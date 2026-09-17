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Taufiq Ardyansyah
Kamis, 17 September 2026 | 17.25 WIB

Jelang Asian Games 2026, Alwi Farhan Bangga Bisa Jumpa Kento Momota

Alwi Farhan akhirnya bertemu idolanya, Kento Momota, dalam latih tanding di Tokyo sebagai persiapan tim bulu tangkis Indonesia menuju Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@bwf.official) - Image

Alwi Farhan akhirnya bertemu idolanya, Kento Momota, dalam latih tanding di Tokyo sebagai persiapan tim bulu tangkis Indonesia menuju Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@bwf.official)

JawaPos.com - Alwi Farhan akhirnya bisa berjumpa dengan idolanya, Kento Momota.

Bukan di laga resmi, tetapi pada latih tanding di NTT Central Training Center, Chofu, Tokyo.

“Kami tahu Kento Momota se-superior apa dulu. Jadi, bisa bermain bareng pastinya senang dan sebuah kehormatan. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan,” kata Alwi dikutip dari laman PBSI, Rabu (16/9).

Uji coba itu merupakan bagian dari persiapan tim bulu tangkis Indonesia menatap gelaran Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Saat ini, Alwi dan kawan-kawan menjalani pemusatan latihan nasional terakhir di Tokyo dengan mengadakan pertandingan uji coba menghadapi pebulu tangkis Jepang.

“Pastinya, kami bersyukur dan senang juga bisa mewakili Indonesia dalam Asian Games,” ungkap Alwi. (fiq/bas)

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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