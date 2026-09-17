Jelang Asian Games 2026, Alwi Farhan Bangga Bisa Jumpa Kento Momota

JawaPos.com - Alwi Farhan akhirnya bisa berjumpa dengan idolanya, Kento Momota.

Bukan di laga resmi, tetapi pada latih tanding di NTT Central Training Center, Chofu, Tokyo.

“Kami tahu Kento Momota se-superior apa dulu. Jadi, bisa bermain bareng pastinya senang dan sebuah kehormatan. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan,” kata Alwi dikutip dari laman PBSI, Rabu (16/9).

Uji coba itu merupakan bagian dari persiapan tim bulu tangkis Indonesia menatap gelaran Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Saat ini, Alwi dan kawan-kawan menjalani pemusatan latihan nasional terakhir di Tokyo dengan mengadakan pertandingan uji coba menghadapi pebulu tangkis Jepang.