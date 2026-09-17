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Andika Rachmansyah
Jumat, 18 September 2026 | 05.16 WIB

Timnas Voli Putri Indonesia Amankan Tiket Perempat Final Asian Games 2026 Usai Bantai Nepal

Timnas Voli Putri Indonesia / Dok: Asian Volley Ball - Image

Timnas Voli Putri Indonesia / Dok: Asian Volley Ball

JawaPos.com - Timnas voli putri Indonesia memulai kiprahnya di Asian Games 2026 dengan manis. Srikandi Merah Putih sukses mengamankan tiket perempat final dalam pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut.

Kepastian didapat setelah Timnas voli putri Indonesia sikat Nepal pada laga pertama Grup A dengan skor 3-0 (25-12, 25-21, 25-20). Pertandingan tersebut berlangsung di Park Arena Komaki, Aichi, Jepang, Kamis (17/9/2026).

Hasil tersebut memastikan Timnas voli putri Indonesia lolos ke babak delapan besar. Pasalnya, Nepal sudah dua kali menelan kekalahan sehingga tidak lagi memiliki peluang untuk mengejar posisi pasukan Marcos Sugiyama.

Untuk sementara, Timnas voli putri Indonesia menempati posisi kedua Grup A, di bawah Jepang. Tim tuan rumah berada di puncak klasemen karena memiliki produktivitas poin yang lebih baik saat menghadapi Nepal.

Timnas voli putri Indonesia akan menantang Jepang di laga terakhir Grup A pada Jumat (18/9) besok. Laga tersebut sekaligus akan menjadi penentuan juara grup.

Sebagaimana diketahui, kompetisi bola voli putri Asian Games 2026 diikuti 14 tim negara yang terbagi ke empat grup, yakni A-D. Dari empat grup tersebut, hanya Grup A dan B yang berisi tiga tim.

Bicara pertandingan melawan Nepal, Timnas voli Putri Indonesia tampil dominan sejak set pertama. Serangan cepat menjadi andalan tim Merah Putih untuk membongkar pertahanan lawan hingga sukses menutup set pertama dengan skor 25-12.

Memasuki set kedua, permainan Indonesia sempat tertinggal 1-4 dari Nepal. Namun, Indonesia perlahan menemukan kembali ritme permainan dan berhasil bangkit sampai akhirnya membungkus set kedua dengan skor kemenangan 25-21.

Pada set ketiga, Timnas voli putri Indonesia kembali tampil meyakinkan. Tim Merah Putih langsung memimpin 7-3 dan terus menjaga jarak hingga unggul 15-6. Marcos Sugiyama kemudian melakukan rotasi dengan memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain yang minim menit tampil.

Editor: Banu Adikara
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