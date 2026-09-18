Mikhayla Shanum Caya, Atlet Skateboard 11 Tahun yang Bakal Tampil di Asian Games 2026

JawaPos.com - Berawal dari diajak sang ayah menyaksikan latihan, Mikhayla Shanum Caya kini menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Menargetkan bisa tampil di Olimpiade Brisbane 2032 dan merebut medali.

Hanya dalam rentang enam tahun, Mikhayla Shanum Caya melompat sangat tinggi. Dari rutin diajak sang ayah, Anthony Adam Caya, saat latihan skateboard dalam usia 5 tahun, kini upik yang akrab disapa Keke itu bakal tampil mewakili Indonesia di Asian Games 2026 di Jepang.

Keke dan tim skateboard Indonesia bakal tampil 23–27 September mendatang. “Karena saya kan pelatih, kadang-kadang Keke ikut untuk melihat saya latihan. Terus akhirnya dia bilang mau ikut latihan,” tutur Anthony tentang awal mula ketertarikan sang putri kepada skateboard kepada Jawa Pos pekan lalu.

Dari awalnya coba-coba, perkembangan Keke ternyata pesat. Anthony bersama istri, Anita Aprilia, pun sepakat membentuk putri mereka tersebut menjadi skateboarder profesional.

“Kami coba mengikutkan Keke di beberapa perlombaan mulai dari antarkomunitas. Hasilnya kadang nomor satu atau dua. Naik lagi ke provinsi sampai nasional di Pornas,” ujarnya.

Pada 2024, Keke "dijemput" Papua. “Alhamdulillah dia bisa dapat medali emas di PON 2024 waktu usianya baru sembilan tahun,” kata Anthony.

Dari sanalah pintu menuju tim nasional (timnas) terbuka. Akhir 2024, Keke ikut seleksi dan menembus timnas untuk berlaga di SEA Games Thailand 2025. Namun, karena harus mendapat pelatihan lebih intensif untuk bisa mengimbangi seniornya yang rata-rata berusia 13–14 tahun, Keke yang masih duduk di bangku sekolah dasar harus menjalani sekolah online di Budi Mulia.

“Pelatnas sekitar 10–11 bulan, dari Januari sampai Desember Thailand. Jadi, sekolahnya full online,” jelas Anthony.

Pelatihan intensif itu akhirnya membuahkan hasil. Saat uji coba ke Italia hingga Australia, secara hasil Keke mampu mengimbangi para seniornya.