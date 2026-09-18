Sumaya Tembus Semifinal Teqball Asian Games 2026, Indonesia Berpeluang Raih Medali

JawaPos.com - Atlet teqball putri Indonesia, Sumaya, berhasil menembus semifinal Asian Games 2026. Hasil tersebut membuka peluang bagi Merah Putih untuk meraih medali dari cabang teqball.

Sumaya melangkah ke babak empat besar nomor Women’s Single setelah melewati laga ketat di Nagoya City Higashi Sports Center. Ia mengalahkan wakil Kamboja DY Koemyean dengan skor 12-8, 12-7 pada babak repechage.

Pelatih teqball Tim Indonesia, Fitrah Muhammad, mengapresiasi penampilan Sumaya. Ia menilai sang atlet menunjukkan kepercayaan diri tinggi sekaligus perkembangan dari sisi taktik.

“Dari segi atletnya, dia memang percaya dirinya sudah tinggi. Ketika skornya sudah meninggalkan jauh lawannya, dia mencoba serangan-serangan yang kira-kira nanti bisa dipakai untuk pertandingan selanjuntya,” kata Fitrah dalam keterangan NOC Indonesia, Jumat (18/9/2026).

Sumaya pun bersyukur bisa mengamankan tiket ke semifinal. Ia bertekad menjaga fokus untuk memberikan penampilan terbaik pada laga berikutnya.

“Saya bersyukur bisa lolos ke semifinal. Saya akan berusaha menjaga fokus dan memberikan yang terbaik,” ujar Sumaya.

Langkah Sumaya di babak semifinal tidak akan mudah. Ia akan menghadapi wakil India, Quimcy Joaquim Dsouza, untuk memperebutkan tiket ke final.

Sumaya menyadari pertandingan tersebut bakal berlangsung ketat. Namun, targetnya tetap tinggi karena ingin membawa pulang medali emas sekaligus mencatatkan sejarah untuk Indonesia.