F1: Madring Siap Ubah Layout Sirkuit usai GP Spanyol, Minim Peluang Menyalip Jadi Sorotan

Pengelola Madring siap mengubah layout sirkuit setelah debut GP Spanyol. Minim peluang menyalip dan panjang pit lane menjadi sorotan. (Bein Sports)
JawaPos.com – Pengelola Sirkuit Madring terbuka untuk mengubah layout setelah Grand Prix Spanyol menjalani debut Minggu (13/9). Sebelumnya, balapan yang terletak di dekat pusat latihan Real Madrid itu mendapat kritik karena minim peluang salip-menyalip.
“Kami terbuka karena tahun depan harus kembali membangun sirkuit ini,” kata Managing Director Madring Luis Garcia Abad dikutip dari Autosport. “Kami memiliki ruang, fasilitas, dan kemampuan untuk melakukannya. Jika ada yang bisa diperbaiki, kami akan melakukannya.”
Minimnya peluang menyalip menjadi salah satu sorotan di Madring. Pembalap Audi, Gabriel Bortoleto, bahkan mengaku bosan menjalani 57 lap.
“Saya hampir tertidur juga!” ujar pembalap asal Brasil tersebut.
Pembalap Red Bull, Max Verstappen, termasuk yang paling vokal.
“Mereka harus memahami bahwa seharusnya pembalap bisa mengerem dalam garis lurus sebelum memasuki tikungan. Jika harus berbelok sambil mengerem, peluang menyalip menjadi sangat kecil,” kata Verstappen dikutip dari Motorsport.
Selain layout, panjang pit lane Madring yang mencapai sekitar 550 meter juga menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai bisa mengurangi variasi strategi pit stop.
“Ini (jalur pit lane) tidak nyaman, dan rasanya memang belum dipikirkan secara logis,” ujar Verstappen. (ka/bas)
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