Alex Martins Makin Percaya Diri, Bomber Persebaya Cetak Gol setelah Alami Dislokasi Bahu

JawaPos.com – Alex Martins jadi pahlawan bagi Persebaya Surabaya. Gol semata wayangnya membuat Green Force menang 1-0 atas PSIM Jogjakarta, Minggu (13/9) lalu.

Padahal, dia tampil dengan kondisi belum sepenuhnya fit pascacedera dislokasi bahu yang didapat pada 1 Agustus lalu. Lantas, apa yang membuatnya mampu tampil beringas?

“Karena pascacedera, saya terus berusaha untuk berkembang setiap harinya. Beruntung, saya bisa kembali ke lapangan dan bermain tanpa rasa sakit (di bahu),” katanya saat ditemui usai laga.

Memang, kondisi fisik Alex belum 100 persen. Sebab, dia lebih banyak menjalani latihan terpisah. Tapi, bomber asal Brasil itu sudah tidak merasakan sakit di bahunya. “Hal itu membuat saya sangat-sangat bahagia (saat turun ke lapangan),” tambahnya.

Gol perdana di Super League bersama Persebaya membuat mental Alex menanjak. Apalagi, gol itu dicetak di hadapan suporter Green Force, Bonek. Alex ingin terus menambah koleksi golnya bersama Persebaya.

“Saya berharap bisa berkontribusi dengan cara terbaik dengan mencetak gol. Itulah yang selalu saya targetkan dalam setiap pertandingan yang akan datang,” tegas pemain yang musim lalu mencetak 20 gol tersebut.

BELUM BISA SPRINT MAKSIMAL Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, senang dengan performa Alex. Apalagi, Alex tampil dalam kondisi yang belum sepenuhnya prima.

Bagi Tavares, Alex adalah sosok striker yang dibutuhkan timnya. “Kami butuh sosok striker seperti Alex. Dia punya karakteristik bermain yang selalu (berada di posisi) lebih dekat dengan gawang lawan. Dia juga bisa menahan bola dengan sangat bagus,” terang pelatih asal Portugal itu.

Tavares berharap Alex bisa segera kembali menemukan kondisi terbaik. “Saat ini, Alex dalam kondisi belum 100 persen. Ototnya masih cukup kaku, jadi, dia belum bisa melakukan sprint dengan maksimal,” tutup mantan pelatih PSM Makassar itu.