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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 17.38 WIB

Persib Tantang FC Seoul, Igor Tolic Minta Pemain Tampil Lepas

Pelatih Persib, Igor Tolic, mendampingi timnya dalam laga melawan Persija di SUGBK, Jakarta (12/9). Persib Bandung menghadapi FC Seoul di ACL 2. Igor Tolic meminta anak asuhnya tampil lepas, percaya diri, dan memberikan yang terbaik. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Persib, Igor Tolic, mendampingi timnya dalam laga melawan Persija di SUGBK, Jakarta (12/9). Persib Bandung menghadapi FC Seoul di ACL 2. Igor Tolic meminta anak asuhnya tampil lepas, percaya diri, dan memberikan yang terbaik. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persib Bandung bersiap menjalani pertandingan perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 dengan menghadapi FC Seoul. Laga tersebut berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, Rabu (16/9) pukul 17.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Persib. Selain menghadapi salah satu klub kuat Korea Selatan, Maung Bandung juga harus bermain di kandang lawan dengan atmosfer pertandingan Asia yang berbeda.

Pelatih Persib Igor Tolic justru menyambut laga tersebut dengan antusias. Bagi pelatih asal Kroasia itu, kesempatan membawa Persib tampil di Seoul World Cup Stadium merupakan pengalaman istimewa.

Stadion tersebut menjadi salah satu venue ikonik dalam sejarah sepak bola Korea Selatan. Karena itu, Tolic berharap anak asuhnya bisa menikmati pertandingan sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik di atas lapangan.

“Kami bangga bisa berada di sini, di tempat bersejarah ini, untuk mewakili Indonesia. Saya berharap besok kami dapat memainkan pertandingan yang bagus dan membuat para penggemar bangga,” ujar Tolic dalam konferensi pers, Selasa (15/9) dikuti dari Persib.

Meski menyambut positif pertandingan tersebut, Tolic tetap menyadari FC Seoul bukan lawan mudah. Klub asal Korea Selatan itu memiliki pengalaman dan kualitas pemain yang harus diwaspadai Persib.

Performa FC Seoul di kompetisi domestik juga sedang menunjukkan tren positif. Situasi tersebut membuat Persib dituntut tampil disiplin sejak menit awal.

Tolic pun menekankan pentingnya persiapan dan konsentrasi agar Persib mampu menghadapi permainan FC Seoul.

“Kami tahu lawan kami adalah tim yang kuat dan berada di posisi yang bagus di Liga Korea. Kami hanya berharap bisa mempersiapkan pertandingan ini dengan baik dan menampilkan performa terbaik,” katanya.

Laga melawan FC Seoul menjadi kesempatan bagi Persib untuk mengawali kiprah di ACL 2 dengan hasil positif. Setelah menjalani persaingan di kompetisi domestik, Maung Bandung kini harus mengalihkan fokus ke panggung Asia.

Editor: Hendra
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Sumber: PERSIB
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