Prediksi Skor FC Seoul vs Persib: Maung Bandung Curi Poin di Korea?

Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). Persib Bandung mengawali kiprah di ACL 2 dengan menghadapi FC Seoul di Seoul World Cup Stadium. Maung Bandung datang setelah kalah dari Persija, tetapi tetap berpeluang mencuri poin di Korea Selatan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - FC Seoul akan menjamu Persib Bandung pada laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, Rabu (16/9) pukul 17.00 WIB. Maung Bandung menghadapi ujian berat, tetapi peluang untuk membawa pulang poin tetap terbuka.
Persib datang ke Seoul setelah menelan kekalahan 1-2 dari Persija Jakarta pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027. Pelatih Igor Tolic meminta anak asuhnya segera melupakan hasil tersebut dan mengalihkan fokus ke pertandingan Asia.
“Sangat disayangkan bagi kami dan suporter kami, tetapi inilah sepak bola. Kami tidak punya banyak waktu untuk bersedih, kami juga tidak punya waktu untuk merasa lelah. Kami harus segera memulihkan kondisi (recovery) dan bersiap di Seoul untuk menampilkan performa terbaik,” ujar Tolic dikutip dari iLaegue.
Persoalan kebugaran menjadi salah satu faktor penting yang bisa memengaruhi komposisi Persib. Berguinho menjadi pemain yang kondisinya perlu dipantau setelah mengalami cedera dalam pertandingan melawan Persija.
Marc Klok juga sebelumnya sempat mengalami masalah kebugaran ketika Persib menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League. Karena itu, Tolic akan menentukan komposisi tim setelah mengetahui kondisi seluruh pemain.
“Siapa pun yang kondisinya sehat dia berangkat bersama kami. Ya, kami harus melihat dulu siapa yang sehat dan siapa yang sudah pulih, baru setelah itu kami akan menampilkan permainan yang bagus,” jelas Tolic.
Persib juga harus menghadapi FC Seoul yang memiliki pengalaman dan kualitas kompetitif di level Asia. Bermain di Seoul World Cup Stadium menjadi keuntungan tersendiri bagi tim tuan rumah.
Namun, Persib memiliki pengalaman tampil di kompetisi Asia setelah musim lalu berhasil melaju hingga babak 16 besar ACL 2. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal bagi Maung Bandung untuk menghadapi tekanan di Seoul.
Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. FC Seoul berpeluang lebih banyak menguasai permainan karena tampil di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Persib dapat mengandalkan organisasi pertahanan dan serangan balik untuk mencari celah.
Kondisi fisik pemain Persib juga akan menjadi faktor penting. Jadwal yang berdekatan setelah laga melawan Persija membuat Tolic harus berhati-hati dalam menentukan pemain yang diturunkan sejak awal.
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