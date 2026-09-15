Kimi Antonelli Sukses Raih Kemenangan F1 Spanyol dan Kokoh di Puncak Klasemen 2026

Kimi Antonelli (Instagram @kimi.antonelli)
JawaPos.com – Kimi Antonelli memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan dunia Formula 1 setelah meraih kemenangan kedelapan musim ini pada Grand Prix Spanyol di Madring.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (14/9), Pembalap Mercedes berusia 20 tahun itu tampil dominan dan finis di depan Max Verstappen dari Red Bull serta Lando Norris dari McLaren.
Hasil tersebut membuat Antonelli kini unggul 81 poin atas rekan setimnya, George Russell, yang berada di posisi kedua klasemen sementara.
Antonelli mampu mengendalikan balapan dengan baik setelah para pesaing utamanya mengalami berbagai kendala strategi.
Norris yang memulai balapan dari posisi pole kehilangan keuntungan setelah McLaren mempertahankannya di lintasan ketika VSC diberlakukan, sementara Verstappen langsung masuk pit untuk mengganti ban.
Ketika Norris akhirnya masuk pit, periode VSC telah berakhir dan ia juga mengalami pit stop selama tujuh detik sehingga kembali ke lintasan di posisi kelima sebelum akhirnya merebut posisi ketiga.
George Russell juga kehilangan peluang meraih podium setelah Mercedes menerapkan strategi dua kali pit stop, sedangkan Charles Leclerc finis keempat dan Liam Lawson berada di urutan keenam.
Sementara itu, Lewis Hamilton gagal menambah poin setelah Ferrari yang dikendarainya mengalami kerusakan rem dan berhenti pada lap ketujuh.
Antonelli kemudian mempertahankan posisi terdepan hingga finis dan semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin klasemen dalam perebutan gelar juara dunia Formula 1.
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