Para Pembalap F1 memprediksi akan terjadi banyak insiden di GP Madring Spanyol (Bein Sports)
JawaPos.com – Para pembalap Formula 1 memperkirakan Grand Prix Spanyol di Sirkuit Madring akan berlangsung penuh kecelakaan dan kekacauan karena karakter lintasan baru yang menantang.
Dilansi dari laman Bein Sports pada Sabtu (12/9), Pierre Gasly dari Alpine bahkan memprediksi kemungkinan munculnya bendera merah setelah mencoba lintasan sepanjang 5,416 kilometer tersebut.
Pembalap asal Prancis itu menyampaikan prediksinya setelah meraih posisi terdepan pertamanya di Formula 1 pada Grand Prix Italia di Monza akhir pekan lalu.
Sejumlah pembalap menilai Sirkuit Madring memiliki tingkat kesulitan tinggi, terutama karena karakter lintasan yang cepat serta minim ruang untuk melakukan kesalahan.
Franco Colapinto memperkirakan lintasan tersebut akan menyulitkan seluruh pembalap, sedangkan Sergio Perez menyebut karakter sirkuit itu mengingatkannya pada Jeddah yang cepat dan menantang.
Perez juga memprediksi daya cengkeram lintasan yang rendah dapat membuat para pembalap kesulitan mengendalikan mobil selama balapan.
Kekhawatiran tersebut semakin kuat setelah ajang Formula 3 di sirkuit itu pada Agustus lalu diwarnai tiga kecelakaan mobil dan 19 penghentian balapan akibat bendera merah.
Sebelumnya, lintasan tersebut juga digunakan Ferrari untuk melakukan pengambilan gambar dalam kondisi cuaca yang sangat panas sebelum seluruh proses pembangunannya rampung.
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