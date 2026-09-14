Max Verstappen Soroti Minimnya Peluang Menyalip di Sirkuit Madring Spanyol

JawaPos.com – Max Verstappen mengkhawatirkan aksi menyalip akan sulit dilakukan pada Grand Prix Spanyol di sirkuit Madring, Madrid, yang baru digunakan dalam kalender Formula 1.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (13/9), Pembalap Red Bull tersebut menilai sirkuit yang menggabungkan karakter lintasan jalan raya dan permanen itu memiliki sedikit tikungan yang memungkinkan pembalap melakukan manuver menyalip.

Verstappen tetap memuji pekerjaan penyelenggara dalam membangun sirkuit baru tersebut meskipun mengaku tidak terlalu menyukai karakter lintasan jalan raya.

Verstappen akan memulai balapan dari posisi ketiga setelah Lando Norris merebut posisi terdepan untuk McLaren, sedangkan Kimi Antonelli dari Mercedes menempati posisi kedua.

Menurut Verstappen, kecepatan mobil yang lebih tinggi sekalipun belum tentu cukup untuk menyalip karena karakter beberapa tikungan di sirkuit Madring tidak memberikan ruang yang memadai.

Verstappen memperkirakan kondisi ban akan menjadi faktor penting karena pembalap mungkin harus menunggu rival mengalami keausan ban sebelum mendapatkan kesempatan untuk menyalip.

Antonelli juga mengakui bahwa strategi penggunaan ban keras masih menjadi tanda tanya menjelang balapan dan memperkirakan pembalap dapat melakukan dua atau tiga kali pit stop.