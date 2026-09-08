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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 8 September 2026 | 23.03 WIB

Real Madrid Bantah Dugaan Larangan Membawa Bendera Spanyol dan Ceuta ke Bernabeu

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Real Madrid angkat bicara terkait kabar yang menyebut suporter dilarang membawa bendera Spanyol dan Ceuta ke Santiago Bernabeu.

Isu tersebut muncul menjelang pertandingan Liga Champions melawan Inter Milan. Sejumlah kelompok pendukung Real Madrid sebelumnya mempromosikan aksi untuk menunjukkan dukungan kepada Ceuta di tengah krisis migrasi yang sedang melanda kota otonom tersebut.

Salah satu ajakan yang beredar adalah meminta para suporter membawa bendera Spanyol dan Ceuta ke stadion saat pertandingan berlangsung.

Namun, Real Madrid memastikan bahwa tidak pernah ada instruksi dari klub yang melarang akses bendera-bendera tersebut ke Bernabeu.

Real Madrid Tegaskan Tak Ada Larangan

Melansir Mundo Deportivo, melalui pernyataan resmi, klub membantah kabar yang beredar di media sosial maupun sejumlah media.

"Menanggapi laporan berita yang muncul di beberapa media sosial dan di beberapa outlet media, Real Madrid CF ingin menyatakan bahwa sama sekali tidak benar bahwa klub telah memberikan instruksi apa pun untuk melarang akses ke stadion Santiago Bernabéu bagi bendera Spanyol atau bendera dari komunitas atau kota otonom kami mana pun," demikian bunyi pernyataan Madrid.

Dalam pernyataannya, Real Madrid memang tidak secara khusus menyebut Ceuta. Namun, klub menegaskan bahwa aturan mengenai bendera di stadion mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Semua Bendera Resmi Diizinkan

Real Madrid kemudian memperjelas sikapnya mengenai bendera yang diperbolehkan masuk ke Santiago Bernabeu.

Editor: Hanny Suwindari
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