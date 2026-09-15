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Risma Azzah Fatin
Rabu, 16 September 2026 | 03.15 WIB

Elena Rybakina Ungkap Perasaan Usai Gagalkan Aryna Sabalenka Raih Gelar US Open Ketiga Beruntun

Elena Rybakina (Flashscore) - Image

Elena Rybakina (Flashscore)

JawaPos.com – Elena Rybakina mengungkapkan perasaan bahagianya setelah berhasil mengalahkan Aryna Sabalenka pada final US Open dengan skor 6-4, 5-7, 6-2.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (14/9), Kemenangan tersebut memastikan Rybakina meraih gelar Grand Slam ketiganya sekaligus menggagalkan ambisi Sabalenka mencatat tiga gelar US Open secara beruntun.

Petenis Kazakhstan itu sebelumnya menjuarai Wimbledon 2022 dan Australian Open pada Januari untuk mengoleksi dua gelar Grand Slam. Hasil tersebut juga mengukuhkan Rybakina sebagai petenis nomor satu dunia setelah menggantikan posisi Sabalenka di puncak peringkat.

“Rasanya luar biasa,” kata Rybakina seusai pertandingan. Ia mengaku masih sulit mencerna berbagai pencapaian yang diraihnya dalam beberapa pekan terakhir dan merasa sangat bangga terhadap kerja keras yang telah dilakukan.

Rybakina menilai pertandingan berlangsung ketat, terutama pada set kedua ketika Sabalenka mampu bermain lebih agresif dan memaksanya bertahan.

Namun, Rybakina mampu kembali fokus pada set ketiga dengan meningkatkan agresivitas serta mengambil lebih banyak risiko ketika mendapatkan peluang.

Rybakina kemudian memanfaatkan keunggulan awal pada set ketiga untuk mengendalikan jalannya pertandingan hingga memastikan kemenangan melalui sebuah ace.

Kesuksesan tersebut sekaligus mengakhiri catatan 20 kemenangan beruntun Sabalenka di Flushing Meadows setelah sang petenis Belarusia menjuarai US Open pada 2024 dan 2025.

Sabalenka mengakui Rybakina tampil lebih baik dalam pertandingan tersebut, terutama melalui servis keras dan permainan agresif yang menyulitkannya.

Bagi Rybakina, kemenangan ini menjadi pencapaian penting dalam kariernya sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis terbaik dunia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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