Pemain Tenis Top Dunia Sepakat Hentikan Kampanye Hadiah Uang Grand Slam

JawaPos.com – Para pemain tenis papan atas dunia sepakat menghentikan kampanye terbuka terkait persaingan hadiah uang di turnamen Grand Slam setelah US Open berakhir.

Dilansir dari laman The Guardian pada Senin (14/9), Kesepakatan tersebut mengakhiri kampanye selama 18 bulan yang menuntut peningkatan hadiah uang, kesejahteraan pemain, serta keterlibatan lebih besar dalam pengambilan keputusan turnamen.

Jannik Sinner dan Aryna Sabalenka menjadi dua pemain yang paling vokal dalam memperjuangkan kepentingan para pemain, sementara Carlos Alcaraz sebelumnya memilih mundur dari kampanye tersebut.

Para pemain sebelumnya menuntut agar sebagian besar pendapatan empat turnamen Grand Slam dialokasikan sebagai hadiah uang, termasuk kontribusi untuk kesejahteraan dan program pensiun pemain.

Para pemain juga meminta pembentukan dewan pemain yang memberikan peran formal dalam pengambilan keputusan, dan tuntutan tersebut mulai mendapat titik terang setelah keempat Grand Slam menyepakati pembentukan Dewan Penasihat Pemain Grand Slam.

Asosiasi Tenis Amerika Serikat juga menyetujui kontribusi sebesar USD 2 juta atau sekitar Rp35,34 miliar untuk kesejahteraan pemain pada US Open tahun ini.

Meski demikian, tuntutan pemain untuk memperoleh 22 persen pendapatan Grand Slam sebagai hadiah uang belum sepenuhnya tercapai karena porsinya saat ini masih sekitar 15 persen.